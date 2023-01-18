ثالث اكبر مساهم في الناتج المحلي غير قادر على تلبية الحاجة: ما هو مستقبل قطاع البناء في استراليا لعام 2023؟

Construction workers in Brisbane

Construction Project owners complain that they can no longer set deadlines for home delivery, which causes delays ranging between 9-12 months Source: AAP

احصل على تطبيق SBS Radio

طرق أخرى للاستماع

بدأت تحديات البناء في التراجع نسبيًا بعد ثقل الجائحة التي شلّت هذا القطاع، لكن فقدان العمال الدوليين خلال الوباء العالمي دعا إلى تسليط الضوء على نقص العمالة والمهارات في أستراليا، لتلبية النمو المتوقع في قطاعي البناء والتشييد. الواقع على الأرض يظهر تأخيرًا في انجاز المنازل وتسليمها قد يصل الى 12 شهرًا. فما هي التحديات الأبرز التي تواجه قطاع البناء في العام 2023؟

النقاط الرئيسية:
  • يشتكي اصحاب مشاريع انه لم يعد بامكانهم تحديد مهل زمنية لتسليم المنازل ما يسبب تأخيرًا يتراوح بين 9-12 شهرًا
  • ارتفعت كلفة البناء بنسبة 10 %خلال عام 2022 فيما يتسارع نمو الوظائف في استراليا وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي
  • يعتبر نمو الوظائف في قطاع البناء اقل بكثير من نمو الطلب المتزايد على الوحدات السكنية
تتأخر مواعيد تسليم المنازل وتتغير الأسعار وشركات البناء تفقد الاعمال بسبب ارتفاع التكاليف.

استهلت الصحافية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية كوثر الحنبوري مداخلتها عبر برنامج "Good Morning Australia" بالاشارة الى اهمية قطاع البناء في استراليا، ثالث اكبر صناعة من حيث عدد الموظفين فيه ومن حيث حصته في الناتج المحلي الأجمالي، وفي هذا الاطار تقول:

" تم توظيف توظيف اكثر من 7.4مليون .15 في القطاع عام 2019 اي ما يقارب 9 % من جميع الوظائف في الدولة وتحقق هذه الصناعة ايرادات تزيد عن 360 مليار دولار وتشكل 9 % من الناتج المحلي الاسترالي ونسبة نمو السوق 8 % تقريبًا".

رغم مؤشرات النمو الايجابية بالأرقام، ولكن الطلب غير كاف على تلبية الحاجة على المدى القصير والمتوسط الى الطويل الأجل اذ ان نمو الوظائف في البناء اقل بكثير من نمو الطلب المتزايد.

تقول الحنبوري:

من ابرز العوامل المؤثرة غياب المهارات في هذا القطاع . المشكلة بدأت مع جائحة كورونا ومنع استقدام مهارات جديدة الى البلد

واضافت قائلة:

" لا يكمل عدد كبير من الطلاب بحسب الاحصاءات سنين الدراسة، وعامل الوقت الطويل الذي يستغرقه التدريب لفترة 4 سنوات، بسبب عدم وجود حوافز ". 

تطرقت الحنبوري ايضًا الى مشكلة ارتفاع كلفة البناء حيث زادت 10 %خلال 2022 ما رفع صرخة اصحاب المشاريع العاجزين على تحديد مهل زمنية لتسليم المنازل.

نمو الوظائف في استراليا يتسارع وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي

صرّح وزير الخزانة جيم تشالمرز أن العمال متفائلون بشأن الاقتصاد الاسترالي على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية في الأشهر المقبلة والتأثيرات الخارجية كالحرب الروسية على اوكرانيا ومشاكل سلاسل التوريدات . بالرغم من التباطؤ العالمي فان الاقتصاد الاسترالي يخلق وظائف جديدة وهناك نمو مؤثر "وهذا امر نفتخر به" بحسب تشالمرز.
 

تعتبر الحنبوري أن افتخار تشالمرز مبرر في ضؤ التحديات الكبيرة المحيطة باستراليا اذ تقول:

نعرف ان 2023 ستكون صعبة للعالم لكن حكومة البانيزي تواجه التحديات بنمو الوظائف
تجدر الاشارة الى ان معدل البطالة انخفض الى 4.6 % وهو ادنى مستوى من 13 سنة 485 الف وظيفة في جميع انحاء البلاد منذ ايلول.

ما ابرز ما ناقشته الصحافية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية كوثر الحنبوري حول واقع قطاع البناء في استراليا؟

اقرأ المزيد:

قراءة اقتصادية لعام مضى وعام مقبل: " الاقتصاد الأسترالي من الاسوأ الى السيء في عام 2023"

من بريق الميدالية الذهبية الى بريقٍ من نوع آخر: "آخر حفلة أحييتها كانت عام 2001 وأتى القرار المفصلي"

الإجابة في هذه المقابلة في الملّف الصوتيّ أعلاه.

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبلوأندرويد.

أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.

 


شارك

Latest podcast episodes

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار مصر في أسبوع 18/1/2023

Copy of Newsletter big.png

على غرار حسام حبيب وشيرين: بيكيه يرد على طليقته شاكيرا ويتعاقد مع "كاسيو"

GMA News

نشرة أخبار الصباح 18/1/2023

10,000 Australian visas cancelation or refusal on character grounds

كيلو من اللحم يتسبب في الغاء تأشيرة مسافر وترحيله من استراليا