ثالث اكبر مساهم في الناتج المحلي غير قادر على تلبية الحاجة: ما هو مستقبل قطاع البناء في استراليا لعام 2023؟

النقاط الرئيسية: يشتكي اصحاب مشاريع انه لم يعد بامكانهم تحديد مهل زمنية لتسليم المنازل ما يسبب تأخيرًا يتراوح بين 9-12 شهرًا

ارتفعت كلفة البناء بنسبة 10 %خلال عام 2022 فيما يتسارع نمو الوظائف في استراليا وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي

يعتبر نمو الوظائف في قطاع البناء اقل بكثير من نمو الطلب المتزايد على الوحدات السكنية

تتأخر مواعيد تسليم المنازل وتتغير الأسعار وشركات البناء تفقد الاعمال بسبب ارتفاع التكاليف.





استهلت الصحافية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية كوثر الحنبوري مداخلتها عبر برنامج "Good Morning Australia" بالاشارة الى اهمية قطاع البناء في استراليا، ثالث اكبر صناعة من حيث عدد الموظفين فيه ومن حيث حصته في الناتج المحلي الأجمالي، وفي هذا الاطار تقول:





" تم توظيف توظيف اكثر من 7.4مليون .15 في القطاع عام 2019 اي ما يقارب 9 % من جميع الوظائف في الدولة وتحقق هذه الصناعة ايرادات تزيد عن 360 مليار دولار وتشكل 9 % من الناتج المحلي الاسترالي ونسبة نمو السوق 8 % تقريبًا".





رغم مؤشرات النمو الايجابية بالأرقام، ولكن الطلب غير كاف على تلبية الحاجة على المدى القصير والمتوسط الى الطويل الأجل اذ ان نمو الوظائف في البناء اقل بكثير من نمو الطلب المتزايد.





تقول الحنبوري:





من ابرز العوامل المؤثرة غياب المهارات في هذا القطاع . المشكلة بدأت مع جائحة كورونا ومنع استقدام مهارات جديدة الى البلد





واضافت قائلة:





" لا يكمل عدد كبير من الطلاب بحسب الاحصاءات سنين الدراسة، وعامل الوقت الطويل الذي يستغرقه التدريب لفترة 4 سنوات، بسبب عدم وجود حوافز ".





تطرقت الحنبوري ايضًا الى مشكلة ارتفاع كلفة البناء حيث زادت 10 %خلال 2022 ما رفع صرخة اصحاب المشاريع العاجزين على تحديد مهل زمنية لتسليم المنازل.



نمو الوظائف في استراليا يتسارع وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي

صرّح وزير الخزانة جيم تشالمرز أن العمال متفائلون بشأن الاقتصاد الاسترالي على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية في الأشهر المقبلة والتأثيرات الخارجية كالحرب الروسية على اوكرانيا ومشاكل سلاسل التوريدات . بالرغم من التباطؤ العالمي فان الاقتصاد الاسترالي يخلق وظائف جديدة وهناك نمو مؤثر "وهذا امر نفتخر به" بحسب تشالمرز.









تعتبر الحنبوري أن افتخار تشالمرز مبرر في ضؤ التحديات الكبيرة المحيطة باستراليا اذ تقول:





نعرف ان 2023 ستكون صعبة للعالم لكن حكومة البانيزي تواجه التحديات بنمو الوظائف

تجدر الاشارة الى ان معدل البطالة انخفض الى 4.6 % وهو ادنى مستوى من 13 سنة 485 الف وظيفة في جميع انحاء البلاد منذ ايلول.





ما ابرز ما ناقشته الصحافية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية كوثر الحنبوري حول واقع قطاع البناء في استراليا؟





الإجابة في هذه المقابلة في الملّف الصوتيّ أعلاه.





هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبلوأندرويد.

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