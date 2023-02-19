الشاب التركي الذي صور نفسه تحت الأنقاض يروي القصة كاملة. فما الذي حدث؟

كان طه إرديم وعائلته نائمين عندما ضرب زلزال بلغت قوته 7.8 درجة مسقط رأسهم في أديامان في الساعات الأولى من يوم 6 فبراير.





واستيقظ طه فجأة على هزات عنيفة هزت المبنى السكني المكون من أربعة طوابق.





وفي غضون ثوان وجد طه نفسه هو أسرته محاصرين تحت الأنقاض.





فلماذا قرر الشاب البالغ من العمر 17 عاما إخراج هاتفه وتصوير فيديو تحت الأنقاض؟





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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