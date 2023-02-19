الشاب التركي الذي صور نفسه تحت الأنقاض يروي القصة كاملة. فما الذي حدث؟

Turkey Syria Earthquake Survivor

Taha Erdem, 17, center, his mother Zeliha Erdem, left, and father Ali Erdem pose for a photograph next to the destroyed building where Tahan was trapped after the earthquake of Feb. 6, in Adiyaman, Turkey, Friday, Feb. 17, 2023. Source: AP / Mehmet Mucahit Ceylan/AP

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

كان طه إرديم وعائلته نائمين عندما ضرب زلزال بلغت قوته 7.8 درجة مسقط رأسهم في أديامان في الساعات الأولى من يوم 6 فبراير.

واستيقظ طه فجأة على هزات عنيفة هزت المبنى السكني المكون من أربعة طوابق.

وفي غضون ثوان وجد طه نفسه هو أسرته محاصرين تحت الأنقاض.

فلماذا قرر الشاب البالغ من العمر 17 عاما إخراج هاتفه وتصوير فيديو تحت الأنقاض؟

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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