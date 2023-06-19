الاستفتاء يُعطى الضوء الأخضر: كيف صوّت نواب الأمة وماذا قالوا في جلسة التصويت التاريخية؟

ANTHONY ALBANESE VOICE PRESSER

Australian Prime Minister Anthony Albanese speaks to the media after the passing of the Voice to Parliament at a press conference at Parliament House, in Canberra, Monday, June 19, 2023. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE

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أشاد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بتمرير قانون إجراء استفتاء عام حول تكريس صوت للسكان الأصليين في البرلمان داعيا الأستراليين للعمل سوية على خلق مستقبل أفضل لأستراليا والارتقاء بها إلى مستويات أرفع.

بعد نقاشات واسعة وفي في جلسة وصفت بالتاريخية تم تمرير قانون إجراء استفتاء حول صوت السكان الأصليين في مجلس الشيوخ بأكثرية ساحقة بواقع 52 صوتا للمؤيدين، مقابل 19 عشر للمعارضين. رئيس الوزراء وصف هذا الحدث بالتاريخي داعيا الشعب الأسترالي للتصويت بنعم من اجل النهوض بأستراليا والارتقاء بها.

وبهذا يكون البرلمان قد صادق على سؤال تعديل الدستور وعلى طرح الحكومة من أجل الاعتراف بسكان أستراليا الأصليين وسكان مضيق تورز كشعوب استراليا الأولى وإنشاء صوت لهم في البرلمان والحكومة التنفيذية.
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لحظة تاريخية: الشيوخ الأسترالي يقر قانون "صوت" السكان الأصليين والاستفتاء قبل نهاية العام

ولم يتم تحديد تاريخ للاستفتاء بعد لكنه من المتوقع أن يكون في شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم، وسوف يطلب من الأستراليين ما إذا كانوا يوافقون على هذه التغييرات أم لا.


هذا ومن المتوقع أن يبدأ الترويج للتصويت بنعم من جهة، وللتصويت بلا في حملات ستبدأ في الأسابيع القليلة المقبلة.

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مجلس الشيوخ يجري التصويت النهائي حول استفتاء صوت السكان الاصليين

استمعوا إلى التقرير كاملا في التدوين الصوتي في أعلى الصفحة.

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