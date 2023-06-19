الاستفتاء يُعطى الضوء الأخضر: كيف صوّت نواب الأمة وماذا قالوا في جلسة التصويت التاريخية؟

بعد نقاشات واسعة وفي في جلسة وصفت بالتاريخية تم تمرير قانون إجراء استفتاء حول صوت السكان الأصليين في مجلس الشيوخ بأكثرية ساحقة بواقع 52 صوتا للمؤيدين، مقابل 19 عشر للمعارضين. رئيس الوزراء وصف هذا الحدث بالتاريخي داعيا الشعب الأسترالي للتصويت بنعم من اجل النهوض بأستراليا والارتقاء بها.





وبهذا يكون البرلمان قد صادق على سؤال تعديل الدستور وعلى طرح الحكومة من أجل الاعتراف بسكان أستراليا الأصليين وسكان مضيق تورز كشعوب استراليا الأولى وإنشاء صوت لهم في البرلمان والحكومة التنفيذية.



ولم يتم تحديد تاريخ للاستفتاء بعد لكنه من المتوقع أن يكون في شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم، وسوف يطلب من الأستراليين ما إذا كانوا يوافقون على هذه التغييرات أم لا.







هذا ومن المتوقع أن يبدأ الترويج للتصويت بنعم من جهة، وللتصويت بلا في حملات ستبدأ في الأسابيع القليلة المقبلة.





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