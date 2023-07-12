"هذا يشعرهم بالخزي فيمتنعون عن زيارة الطبيب" أستراليّة العام تدعو الأطباء لعدم المبادرة بمناقشة سمنة المريض

obesity

"هذا يشعرهم بالخزي فيمتنعون عن زيارة الطبيب" أستراليّة العام تدعو الأطباء لعدم المبادرة بمناقشة سمنة المريض Source: AAP

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دعت تارين برومفيت الحائزة على لقب أسترالية العام 2023 الأطباء إلى عدم المبادرة بالاشارة الى وزن المريض الزائد ما لم يطرح المريض الامر عليهم واضافت برومفايت والتي تم تكريمها لجهودها في تأسيس حركة تعنى بتقبّل الجسد انه عندما يشعر الناس بهذا النوع من الخزي بسبب أجسادهم وأوزانهم ، فإن السلوك الرئيسي الذي يغيرونه هو التوقف عن طلب الرعاية الصحية تمامًا

يعاني اثنان من كل ثلاثة أستراليين بالغين من زيادة الوزن أو السمنة ، بينما يعاني 12 في المائة من السمنة المفرطة ، وفقًا للمعهد الأسترالي للصحة والرعاية.
obesity
Source: Pixabay
ويقول الدكتور مهند جابر اخصائي جراحة السمنة إن على الاطباء واجب رعاية يتطلب منهم مناقشة مشكلة السمنة المرتبطة بالعديد من الامراض بما فيها السرطان.
ويرى الدكتور جابر ان طريقة التواصل الصحيحة مع المريض تؤسس لعلاقة جيدة وتدعم الرحلة العلاجية للمريض

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