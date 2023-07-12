"هذا يشعرهم بالخزي فيمتنعون عن زيارة الطبيب" أستراليّة العام تدعو الأطباء لعدم المبادرة بمناقشة سمنة المريض

يعاني اثنان من كل ثلاثة أستراليين بالغين من زيادة الوزن أو السمنة ، بينما يعاني 12 في المائة من السمنة المفرطة ، وفقًا للمعهد الأسترالي للصحة والرعاية.
ويقول الدكتور مهند جابر اخصائي جراحة السمنة إن على الاطباء واجب رعاية يتطلب منهم مناقشة مشكلة السمنة المرتبطة بالعديد من الامراض بما فيها السرطان.
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ويرى الدكتور جابر ان طريقة التواصل الصحيحة مع المريض تؤسس لعلاقة جيدة وتدعم الرحلة العلاجية للمريض
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