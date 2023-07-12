"هذا يشعرهم بالخزي فيمتنعون عن زيارة الطبيب" أستراليّة العام تدعو الأطباء لعدم المبادرة بمناقشة سمنة المريض

يعاني اثنان من كل ثلاثة أستراليين بالغين من زيادة الوزن أو السمنة ، بينما يعاني 12 في المائة من السمنة المفرطة ، وفقًا للمعهد الأسترالي للصحة والرعاية.



Source: Pixabay ويقول الدكتور مهند جابر اخصائي جراحة السمنة إن على الاطباء واجب رعاية يتطلب منهم مناقشة مشكلة السمنة المرتبطة بالعديد من الامراض بما فيها السرطان.



ويرى الدكتور جابر ان طريقة التواصل الصحيحة مع المريض تؤسس لعلاقة جيدة وتدعم الرحلة العلاجية للمريض





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