محلل سياسي: التظاهرات لن تغير من قرارات الحكومات التي تعتبر شعوبها "عاطفية"

PRO PALESTINE PROTEST SYDNEY

People participate in a Pro-Palestine demonstration in Sydney, Sunday, October 15, 2023. Several marches for Palestine are planned around Australia, with NSW authorities flagging the use of "extraordinary powers". (AAP Image/Steven Saphore) NO ARCHIVING Source: AAP / STEVEN SAPHORE/AAPIMAGE

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مئات الآلاف من المتظاهرين خرجوا في لندن من أجل وقف الحرب على غزة ريشي سوناك يدين أعمال العنف في المظاهرات وتتسع رقعة هذه المشهدية الى أكبر عواصم العالم، وكان قد شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرات عدة على عدم السماح للحرب الإسرائيلية في غزة بأن تؤثر على الداخل الفرنسي، حيث تعيش جالية يهودية عددها 700 ألف وجالية مسلمة عددها أكثر من 5 ملايين. إلى أين تتجه الأمور وكيف ستحتوي الحكومات غضب الشارع المنقسم؟ الاجابة مع رئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف للدراسات ناصر زهير

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