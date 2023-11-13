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محلل سياسي: التظاهرات لن تغير من قرارات الحكومات التي تعتبر شعوبها "عاطفية"
People participate in a Pro-Palestine demonstration in Sydney, Sunday, October 15, 2023. Several marches for Palestine are planned around Australia, with NSW authorities flagging the use of "extraordinary powers". (AAP Image/Steven Saphore) NO ARCHIVING Source: AAP / STEVEN SAPHORE/AAPIMAGE
مئات الآلاف من المتظاهرين خرجوا في لندن من أجل وقف الحرب على غزة ريشي سوناك يدين أعمال العنف في المظاهرات وتتسع رقعة هذه المشهدية الى أكبر عواصم العالم، وكان قد شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرات عدة على عدم السماح للحرب الإسرائيلية في غزة بأن تؤثر على الداخل الفرنسي، حيث تعيش جالية يهودية عددها 700 ألف وجالية مسلمة عددها أكثر من 5 ملايين. إلى أين تتجه الأمور وكيف ستحتوي الحكومات غضب الشارع المنقسم؟ الاجابة مع رئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مركز جنيف للدراسات ناصر زهير
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