"جئنا لنضيء شمعة في العتمة التي يعيشها العالم": مظاهرات في أستراليا مؤيدة لطرفي النزاع في الشرق الأوسط

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وقفة تذكارية بالشموع دعما للشعب الفلسطيني في ملبورن مساء الجمعة 27 أكتوبر 2023

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شهدت المدن الأسترالية مسيرات وتجمعات شارك فيها عشرات آلاف الأستراليين للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة ودعما للشعب الفلسطيني.

تجمع آلاف الأشخاص في سيدني وملبورن في مسيرات منفصلة لدعم الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

ودعا أنصار إسرائيل إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة، بينما دعا المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

استمعوا إلى لقاءات من مسيرة بالشموع أقيمت في ملبورن مساء الجمعة الماضية دعما للشعب الفلسطيني.

يحتوي التقرير أيضا على آراء مؤيدة لإطلاق سراح الرهائن الاسرائيليين.

استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.

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