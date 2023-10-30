"جئنا لنضيء شمعة في العتمة التي يعيشها العالم": مظاهرات في أستراليا مؤيدة لطرفي النزاع في الشرق الأوسط

تجمع آلاف الأشخاص في سيدني وملبورن في مسيرات منفصلة لدعم الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.





ودعا أنصار إسرائيل إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة، بينما دعا المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.





استمعوا إلى لقاءات من مسيرة بالشموع أقيمت في ملبورن مساء الجمعة الماضية دعما للشعب الفلسطيني.





يحتوي التقرير أيضا على آراء مؤيدة لإطلاق سراح الرهائن الاسرائيليين.



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