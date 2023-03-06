لماذا تقدم Thrive قروضاً بدون فوائد للاجئين وطالبي اللجوء فقط؟

Key Points تقدم منظمة Thrive العديد من الخدمات للاجئين وطالبي اللجوء منها منحهم قروضاً بدون فوائد لفتح مصلحتهم التجارية أو لتطويرها

المنظمة تقدم قروضاً بدون فوائد للاجئين وطالبي اللجوء لانهم لا يستطيعون الحصول على قروض من المصارف بسبب قصر فترة تواجدهم في أستراليا

قالت موظفة تطوير الأعمال التجارية في المنظمة السيدة روز رعد إن المنظمة تساعد اللاجئين الذين يصلون الى أستراليا ومتواجدين فيها لمدة عشر سنوات تقريبا

تقدم منظمة Thrive Refugee Enterprise العديد من الخدمات للاجئين وطالبي اللجوء منها منحهم قروضاً بدون فوائد لفتح مصلحتهم التجارية أو لتطويرها، فضلا عن مساعدتهم في التواصل مع جهات مختصة لترتيب أمورهم المالية.





للحديث عن هذا الموضوع، التقينا بمدير العلاقات وفرص الأعمال التجارية الجديدة في منظمة Thrive السيد Arie Moses وموظفة تطوير الأعمال التجارية في المنظمة السيدة روز رعد.



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وبدأنا الحديث مع Arie Moses الذي قال ان المنظمة تأسست قبل ست سنوات في سيدني وقبل حوالي خمس سنوات في ملبورن للعمل وبشكل خاص مع اللاجئين وطالبي اللجوء لدعمهم في بدء مصلحة تجارية خاصة بهم أو لتوسيع عملهم الحالي عن طريق منحهم قروضاً بدون فوائد.





تقدم منظمة Thrive Refugee Enterprise العديد من الخدمات للاجئين وطالبي اللجوء منها منحهم قروضاً بدون فوائد لفتح مصلحتهم التجارية أو لتطويرها، فضلا عن مساعدتهم في التواصل مع جهات مختصة لترتيب أمورهم المالية.





للحديث عن هذا الموضوع، التقينا بمدير العلاقات وفرص الأعمال التجارية الجديدة في منظمة Thrive السيد Arie Moses وموظفة تطوير الأعمال التجارية في المنظمة السيدة روز رعد.





وبدأنا الحديث مع Arie Moses الذي قال، لبرنامج أستراليا اليوم، ان المنظمة تأسست قبل ست سنوات في سيدني وقبل حوالي خمس سنوات في ملبورن للعمل وبشكل خاص مع اللاجئين وطالبي اللجوء لدعمهم في بدء مصلحة تجارية خاصة بهم أو لتوسيع عملهم الحالي عن طريق منحهم قروضاً بدون فوائد.





وفي سؤال عن لماذا الخدمات والقروض التي تقدمها منظمة Thrive Refugee Enterprise للاجئين وطالبي اللجوء فقط، أجاب المدير المسؤول Arie Moses أن السبب هو ان اللاجئين وطالبي اللجوء لا يستطيعون الاقتراض من المصارف بسبب قصر فترة تواجدهم في استراليا فضلا عن انهم بأمس الحاجة إلى بدء حياة جديدة مستقرة في أستراليا.



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ومن جانبها، قالت موظفة تطوير الأعمال التجارية في المنظمة السيدة روز رعد، لبرنامج أستراليا اليوم، "أنا قادمة من خلفية لاجئة ووصلت إلى أستراليا قبل حوالي اربع سنوات. وتساعد منظمة Thrive اللاجئين الذين يصلون الى أستراليا ومتواجدين فيها لمدة عشر سنوات تقريبا."





وأضافت "تكون المساعدة عن طريق تقديم قروض مالية لفتح او توسيع المصالح التجارية الصغيرة من أجل ان يكونوا فعالين في المجتمع في المجالين الاقتصادي والمعيشي."





وتابعت السيدة روز رعد "يأتي اللاجئ غالبا الى أستراليا وحامل معه خبراته ويكون متحمس للعمل. لا يكون عند اللاجئين تأريخ مالي من أجل الحصول على المساعدات المالية من المصارف. فدورنا هو مساعدتهم في الحصول على قروض بدون فوائد. نحن نمنحهم القروض ضمن شروط معينة تناسب اللاجئين".





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