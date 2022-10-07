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مسرحية Tideline: رحلة ملحمية لمهاجر لدفن والده في وطن لم يعد فيه مكانا للأحياء

أس بي أس عربي۲٤

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نشر في: 7/10/2022 6:27pm
By Hana Yassin
تقديم: Hana Yassin, Iman Riman
المصدر: SBS

عشاق المسرح على موعد في ال20 من الشهر الجاري مع العرض المسرحي الاول لرواية TideLine للكاتب وجدي معوض والمخرجة انا جهجه.

نشر في: 7/10/2022 6:27pm
By Hana Yassin
تقديم: Hana Yassin, Iman Riman
المصدر: SBS
عادت الحياة للحركة المسرحية في استراليا مع افتتاح العديد من المسرحيات بعد توقف فرضه وباء كورونا. ويوصف المسرح بأنه ابو الفنون لأنه أكثر الفنون تأثيراّ في الناس ,فالممثلون يجسّدون أمام المشاهد جانباّ من التجربة الإنسانية ويفسرونها فيخرج المشاهد وقد أضاف إلى نفسه إلى جانب المتعة معرفة بالحياة

المسرح هو أيضاّ أبو الفنون لأنه يجمع أكثر من فن ..فهناك فن الكتابة الأدبية تتمّثل في النص المسرحي , وهناك فن التمثيل وفن الاخراج, والفن التشكيلي المتمّثل في تصميم وتنفيذ الملابس المسرحية وفن الإضاءة وتصميم الرقصات .. وفنّ الموسيقى .وتجتمع كل الفنون في تناغم وتناسق لتكّون في النهاية وحدة فنية واحدة هي المسرحية

وعشاق المسرح على موعد في ال20 من الشهر الجاري مع العرض المسرحي الاول لرواية TideLine للكاتب وجدي معوض والمخرجة انا جهجه.

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ويقول بطل المسرحية اديب زروق ان المسرحية تبدأ مع تلقي ويلفرد خبر وفاة والده لتبدأ رحلته في السعي لدفن والده في وطنه الام" يجد ويلفرد اثار الحرب البشعة على الانسان والمكان على حد سواء" وتتحول الرحلة الى كابوس طويل يلتقي فيه ويلفرد باشخاص عديدين يشاركونه الرحلة.

سيبدأ عرض المسرحية في العشرين من الشهر الجاري على 45 Chippen St في Chippendale

استمعوا الى اللقاء الكامل مع أديب زروق في الرابط الصوتي اعلاه

استمعوا إلى اللقاء كاملا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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