مسرحية Tideline: رحلة ملحمية لمهاجر لدفن والده في وطن لم يعد فيه مكانا للأحياء

عادت الحياة للحركة المسرحية في استراليا مع افتتاح العديد من المسرحيات بعد توقف فرضه وباء كورونا. ويوصف المسرح بأنه ابو الفنون لأنه أكثر الفنون تأثيراّ في الناس ,فالممثلون يجسّدون أمام المشاهد جانباّ من التجربة الإنسانية ويفسرونها فيخرج المشاهد وقد أضاف إلى نفسه إلى جانب المتعة معرفة بالحياة





المسرح هو أيضاّ أبو الفنون لأنه يجمع أكثر من فن ..فهناك فن الكتابة الأدبية تتمّثل في النص المسرحي , وهناك فن التمثيل وفن الاخراج, والفن التشكيلي المتمّثل في تصميم وتنفيذ الملابس المسرحية وفن الإضاءة وتصميم الرقصات .. وفنّ الموسيقى .وتجتمع كل الفنون في تناغم وتناسق لتكّون في النهاية وحدة فنية واحدة هي المسرحية





وعشاق المسرح على موعد في ال20 من الشهر الجاري مع العرض المسرحي الاول لرواية TideLine للكاتب وجدي معوض والمخرجة انا جهجه.





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ويقول بطل المسرحية اديب زروق ان المسرحية تبدأ مع تلقي ويلفرد خبر وفاة والده لتبدأ رحلته في السعي لدفن والده في وطنه الام" يجد ويلفرد اثار الحرب البشعة على الانسان والمكان على حد سواء" وتتحول الرحلة الى كابوس طويل يلتقي فيه ويلفرد باشخاص عديدين يشاركونه الرحلة.





سيبدأ عرض المسرحية في العشرين من الشهر الجاري على 45 Chippen St في Chippendale





استمعوا الى اللقاء الكامل مع أديب زروق في الرابط الصوتي اعلاه





استمعوا إلى اللقاء كاملا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.





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