"ذوبان الجليد التجاري": هل ترفع الصين التعرفة العقابية عن النبيذ الأسترالي؟

A man examines Australian wine in Shanghai, China.

A man examines Australian wine in Shanghai, China. Source: AAP

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اتخذت الصين الخطوة الأولى في حل نزاع تجاري كبير مع قرار إلغاء تعريفة الشعير الذي وضع حدا للنزاع المستمر منذ ثلاث سنوات والذي نقلته أستراليا إلى منظمة التجارة العالمية. وتضغط أستراليا بشكل عاجل على الصين لإزالة التعريفات العقابية على النبيذ بعد تراجع بكين عن الشعير. وقال وزير الزراعة موراي وات إن هذه الخطوة تظهر أن الخلاف بين بكين وكانبيرا آخذ في الذوبان معتبرًا أن التركيز الحالي للحكومة هو إزالة القيود المفروضة على النبيذ الأسترالي. هذا ومن المتوقع أن يتقلص الناتج الاقتصادي للفرد في أستراليا في النصف الثاني من عام 2023 حيث تجتمع معدلات الفائدة المرتفعة وتكاليف المعيشة المتزايدة لتضرب الأسر، كما يقول البنك الاحتياطي في آخر تحديث له عن الاقتصاد. وقد كشف بنك الاحتياطي الأسترالي أن زيادات الأجور ظلت ثابتة عند معدل سنوي يبلغ حوالي 3.7٪ خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وسوف تتسارع بشكل طفيف إلى حوالي 4.1٪ بحلول نهاية العام، وذلك في بيانه الفصلي بشأن السياسة النقدية، الذي صدر يوم الجمعة. ما أبرز ما سجّله الاقتصاد الأسترالي في أسبوع؟ قراءة اقتصادية مع الخبير المالي والاقتصادي مخلص يوسف ضمن بودكاست "مال وإقتصاد" في الملّف الصوتيّ أعلاه.


Australia’s Economy
People walk past the Reserve Bank of Australia sign in Sydney. Source: Getty / Getty Images

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