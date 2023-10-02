مشوار الى أدلايد عاصمة الجنوب الساحرة ببساطتها وحديقة لوفتي بوتانيك التي يتغير جمالها مع الفصول!

Mount lofty public park in autumn

Mount Lofty public park by the pond on a day during autumn season Source: iStockphoto / moisseyev/Getty Images/iStockphoto

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أخترنا لكم هذه المرة مشوار الى جنوب أستراليا :دعوني أنا كوثر الحنبوري أعرفكم على أدلايد الساحرة بكل بساطة والمكرسة للتاريخ الطبيعي ونتوقف بشكل خاص عند حديقة لوفتي بوتانيك غاردن.

لنبدأ من أن أدلايد التي تحتوي على كنز دفين من التسوق والفنون الجميلة وفن الطبخ والنشاطات في الهواء الطلق.
هي قلب صناعة الأوبال في العالم حيث تبيع الأحجار الرائعة من مناجم جنوب أستراليا.تأكد من التنزه في جبل لوفتي رانجز والتقاط موجة قبالة شبه جزيرة فلوريو ،دلل حبك للمغامرة وتجول في مناطق النبيذ القريبة مثل وادي باروسا الشهير للحصول على هدية تذكارية لذيذة للشرب.

من ابرز الأماكن التي ننصح بزيارتها:حديقة لوفتي بوتانيك وهي واحدة من أكثر الأماكن السياحية ذات مناظر خلابة تجد في كل ركن من مساحتها الضخمة 97 هكتاراً شيئاً جديداً للأكتشاف.
سيدهشك التنوع المذهل والجمال الدرامي.وأيضاً كيف أنها لوحة قماشية للفنانين والنحاتين الذين عرضوا أعمالهم هنا.يتغير جمال الحديقة مع الفصول،في الربيع تنفجر بالألوان بسبب النباتات الغنية وفي الشتاء تصبح أرض العجائب البيضاء المغطاة بالضباب.
أبرز الملامح فيها:
حديقة الورد التراثية حديقة وود لاند ،فرن غولي،لاكسايد ترايل وموضوعاته مثل الشمس والحواس والخشب والماء.والنحاتون للفنان الأسترالي الأكثر شهرة غريغ جونز.
Giant Panda Celebrates Birthday At Adelaide Zoo
ADELAIDE, AUSTRALIA - AUGUST 23: Fu Ni the giant panda is treated to specially prepared panda treats for her birthday at the Adelaide Zoo on August 23, 2015 in Adelaide, Australia. Fu Ni the giant panda is turning nine years old. (Photo by Morne de Klerk/Getty Images) Credit: Morne de Klerk/Getty Images
ننصح ايضاً بزيارة حديقة الحيوانات وهي ثاني أقدم حديقة في أستراليا هي أكثر بكثير من مجرد معرض للحيوانات.وجد المكان لأنقاذ الحيوانات من الأنقراض ولأعادة الناس الى الطبيعة.تضم حديقة الحيوانات أكثر من 3000 نوعاً من الثديات والزواحف والأسماك والطيور في بيئتها الطبيعية.ويمكنك رؤية الأنواع الأصلية مثل الأسد الأفريقي،التمساح الأميركي وكابيبارا البطريق الصغير والأغوانا وحيد القرن وغيرها.

ولا تنسوا زيارة السوق المركزي الكبير الذي يسرق القلوب منذ أكثر من 145 عاماً يعد أحد أكبر الأسواق ومن أفضل الأماكن للزيارة.

أما اذا كنت ترغب في تجربة الجمال الطبيعي والثقافي لأدلايد فأن زيارة منتزه كليلاند للحياة البرية أمر لا بد منه:تشمل المنطقة منتزه كليلاند للحياة البرية الشهير وقمة جبل لوفتي وأخدود الشلال الرائع .هناك مسارات للمشي وركوب الدراجات يتيح لك الأستمتاع بالحياة البرية المتنوعة والمنظر الخلاب لتلال أدلايد وهي واحدة من أفضل الأماكن السياحية.
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