ترنبول ينصح ألبانيزي بعدم القيام بزيارة تضامن لإسرائيل تماثلا بزعماء آخرين

في الأسبوع الماضي، قام رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون بزيارة إلى إسرائيل برفقة نظيره البريطاني السابق بوريس جونسون.





وقال السيد موريسون إنه يعتقد أن وقف إطلاق النار سيكون خطوة خاطئة.





ومع زيارة العديد من قادة العالم - مثل موريسون ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - للمنطقة، حث رئيس الوزراء السابق مالكولم تورنبول أنتوني ألبانيز على عدم القيام بنفس الشيء.





ويقول تورنبول إن زيارة رئيس الوزراء إلى الشرق الأوسط لن تخدم أي غرض، و من الأفضل أن يركز ألبانيزي اهتمامه على القضايا الداخلية.



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