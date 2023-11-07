الأمم المتحدة تصف غزة بـ "مقبرة الأطفال" بعد شهر من هجوم حماس على إسرائيل

Israel Palestinians

Israeli forces' flares light up the night sky in Gaza City, Monday, Nov. 6, 2023. (AP Photo/Abed Khaled) Source: AP / Abed Khaled/AP

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بعد مرور شهر على الحرب بين إسرائيل وحماس، كانت الخسائر في الأرواح البشرية مذهلة، وفقا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.وقد أدت الذكرى القاتمة إلى تجديد الدعوات لوقف إطلاق النار في غزة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

مر شهر منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، واحتجاز حماس 240 آخرين كرهائن في غزة.

تجاوزت حصيلة القتلى في غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر المنصرم عشرة آلاف قتيل، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لحركة حماس، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف عاجل لإطلاق النار محذّراً من أن القطاع يتحوّل إلى "مقبرة للأطفال".

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