الأمم المتحدة تصف غزة بـ "مقبرة الأطفال" بعد شهر من هجوم حماس على إسرائيل

مر شهر منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، واحتجاز حماس 240 آخرين كرهائن في غزة.





تجاوزت حصيلة القتلى في غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر المنصرم عشرة آلاف قتيل، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لحركة حماس، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف عاجل لإطلاق النار محذّراً من أن القطاع يتحوّل إلى "مقبرة للأطفال".



استمعوا الى التقرير كاملا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.

أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.



