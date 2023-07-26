البطالة في أدنى مستوياتها: هل نقول وداعاً لرفع أسعار الفائدة؟

Unemployment

The unemployment rate held steady at 3.5 per cent in June despite fears low unemployment could fuel further interest rate hikes Source: Getty / Getty Images

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استقر معدل البطالة في أستراليا عند 3.5 في المئة حيث أظهرت بيانات جديدة من مكتب الإحصاءات الأسترالي عن شهر حزيران/ يونيو أن عدد الأستراليين العاملين ارتفع بنحو 33 ألف شخص. وأتت النتائج معاكسة لتوقعات الأسواق المالية التي قدّرت ارتفاع معدل البطالة إلى 3.6 في المئة. هل سيلعب هذا المؤشر دوراً إيجابياً في استقرار أسعار الفائدة؟ وماذا عن ضغوط السكن التي تؤثر على عدد متزايد من الأستراليين؟ كل التفاصيل مع الصحفية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية كوثر الحنبوري في التدوين الصوتي بأعلى الصفحة.

News
Treasurer Jim Chalmers has described the latest unemployment rates as a “good surprise” Source: Getty

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