حقوق العمال تعود إلى الواجهة بعد وفاة عامل بنوبة قلبية في سيدني

النقاط الرئيسية عادت مسألة حقوق العمال إلى الواجهة مرةً أخرى مع إعلان نقابة العمال وفاة عامل في نفق مترو سيدني بنوبة قلبية

أعربت نقابة العمال عن قلقها الكبير ومخاوفها على سلامة العمال في أماكن العمل

قامت إدارة مترو سيدني بنشر أجهزة تنظيم ضربات القلب الإضافية في الأنفاق بعد الحادث الذي وقع في السادس من تموز يوليو

أعربت نقابة العمال عن قلقها الكبير ومخاوفها على سلامة العمال في أماكن العمل على الرغم من ان إدارة مترو سيدني قامت بنشر أجهزة تنظيم ضربات القلب الإضافية في الأنفاق بعد الحادث الذي وقع في السادس من تموز يوليو.



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وقال الناشط الاجتماعي في مركز حقوق العمال المهاجرين Migrant Workers Centre السيد حسن جابر إن "مركز العمال المهاجرين هو مؤسسة غير ربحية ونقوم بثلاثة أشياء مهمة هي تثقيف الجاليات والعمال المهاجرين واللاجئين في فهم حقوقهم في العمل وماهي مسؤوليات أصحاب العمل تجاه الموظفين أوالعمال".





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عادت مسألة حقوق العمال إلى الواجهة مرةً أخرى مع إعلان نقابة العمال وفاة عامل في نفق مترو سيدني بنوبة قلبية بالقرب من محطة بارانغارو. وزعمت النقابة ان جهاز تنظيم ضربات القلب لم يكن متاحًا بسهولة في موقع البناء.



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وأضاف السيد حسن، لبرنامج أستراليا اليوم، "نحن نحرص أيضا على تثقيف العمال في فهم حقوقهم والخطوات التي يتم اتخاذها في حال حصول اصابة اثناء العمل. واذا تعرض العمال الى الاحتيال من قبل اصحاب العمل مثل سرقة الاجور نقوم بتوجيههم للتصرف الصحيح."





ويوفر سوق العمل الاسترالي بعض المرونة لارباب العمل لتوظيف عمال وموظفين تحت مسميات متعددة. وهذا يعني ان العامل يحصل على استحقاقات مختلفة بحسب المسمى الوظيفي.





وعموما تنقسم انواع الوظائف بحسب مفوضية العمل العادل الى عدة اقسام وهي: العمل بدوام كامل Full-timeوالعمل بدوام جزئي Part-Timeو العمل عند الطلب Casual والعمل وفق عقد محدد المدة Fixed-term و العمل وفق ورديات العمل Shiftworkers





والعمل وفق الاجر اليومي او الاسبوعي Daily or weekly hire





وتختلف استحقاقات العمال بحسب نوع الوظيفة. ففي حين يتمتع العامل بدوام كامل او جزئي من ذوي العقود الدائمة او المحدد بمدة بحقوق التمتع بالاجازة مدفوعة الاجر، فان العمال الذين يعملون على اساس عند الطلب او بالاجر اليومي او الاسبوعي لا يتمتعون بحق الحصول على اجازة مدفوعة الاجر.





ويتمتع العامل عند الطلب او ما يسمى بـ casual بنسبة اضافية على اجر الساعة الواحدة التي يعملها تعويضا له عن الاجازة مدفوعة الاجر.





هذا ويشترط قانون العمل الأسترالي على أرباب العمل توظيف المواطنين الأستراليين او المقيمين الدائميين في البلاد او من يحمل تأشيرة سارية المفعول والتي تسمح له بحق العمل في أستراليا.





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