عيد الفطر عطلة للمدارس في مدن أمريكية

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Credit: CDC/Unsplash

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

وفي الوقت الذي تقر فيه غالبية الدول المسلمة عطلة لعيد الفطر أقرت ولايات ومقاطعات أميركية عطلة في هذه المناسبة الدينية خاصة في المدارس العامة.

بحسب بعض التقديرات فإنه يوجد 3 إلى 6 ملايين مسلم في الولايات المتحدة ويعتبرون جزءا هاما من المجتمع الأميركي.

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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