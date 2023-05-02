"مضادات حيوية وحبوب منع حمل": هل تنجح تجربة منح الصيادلة حق وصف بعض الأدوية؟

New Pharmaceutical Benefits Scheme listings to save patients millions

New Pharmaceutical Benefits Scheme listings to save patients millions Source: Getty / Getty Images

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اشتركت أكثر من 1000 صيدلية في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز في تجربة ستسمح للصيادلة فيها بإعطاء بعض الوصفات الطبية، في محاولة لتخفيف الضغط على النظام الصحي المتوتر في الولاية.

النقاط الرئيسية
  • اعتبارًا من شهر أيار مايو، سيتمكن الصيادلة المشاركون في التجربة من صرف أدوية التهاب المسالك البولية وحبوب منع الحمل.
  • ستمتد التجربة لتشمل حبوب منع الحمل ابتداء من شهر تموز يوليو.
  • قالت جميعة الأطباء الأسترالية في نيو ساوث ويلز إن التجربة ستقدم دليلاً على ما إذا كانت خطوة كهذه ستنجح أم لا.
ستسمح المبادرة للصيادلة - بعد الانتهاء من تدريب إضافي - بوصف أدوية التهابات المسالك البولية (UTI) للنساء دون سن 65 عامًا اعتبارًا من الشهر المقبل.

واعتبارًا من تموز يوليو، ستسمح التجربة أيضًا للنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و 35 عامًا بالحصول على مزيد من حبوب منع الحمل باستخدام وصفة طبيبة حصلن عليها من طبيب عام أو ممرضة في العامين الماضيين حتى لو انتهت صلاحية هذه الوصفة.

وفي حين أعلنت حكومة بيروتيه عن البرنامج التجريبي في نوفمبر من العام الماضي، فقد حصل مؤخراً على دعم حكومة حزب العمال المنتخبة حديثًا، حيث وصفها رئيس حكومة الولاية كريس مينز بأنها خطة "مبتكرة".

تحدثنا مع الصحابدأت التجربة في كوينزلاند وقريبا في سيدني، بدأ الصيادلة يتلقون التدريب. في ولاية فكتوريا وعد دانييل اندروز خلال الحملة الانتخابة ولكنها لم تبدأ بعد.
كوينزلاند كانت سباقة في الموضوع والتجربة مستمرة هناك ولكن لم تصدر التوصيات النهائية بعد.
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Source: AAP
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وقال مينز: "هذه تدخلات رعاية صحية أولية ستخفف الضغط عن أقسام الطوارئ لدينا".

على الرغم من الدعم من كلا الحزبين الرئيسيين، رفضت الجمعية الطبية الأسترالية (AMA) مرارًا وتكرارًا السماح للصيادلة بوصف الأدوية.

ويخشى الأطباء من أن الخطوة تفتقر إلى "سنوات التدريب والخبرة والمعرفة اللازمة لتشخيص وعلاج حالة طبية بشكل صحيح".

ومع ذلك، فإن رئيس فرع نيو ساوث ويلز AMA، د. مايكل بونينج ، يدعم "التجربة" لأنها ستوفر الأدلة اللازمة لتقييم كيف سيؤثر التغيير على نظام الرعاية الصحية بأكمله.

وقال الدكتور بونينج: "قد نكون في وضع يسمح لنا بالتعليق عليها في المستقبل"، ملمحًا إلى أن الجمعية قد تعارض الخطة في نهاية المطاف.

ويرى الصيدلاني كريم أن بعض الالتهابات بسيطة بالفعل ويمكن حلها في الصيدلية، ولكن أبدى عن تخوفه أيضاً من توسيع نطاق التجربة: " قد يكون الالتهاب علامة على امراض أكبر ومن هنا أتفهم تخوف الجمعية الطبية الأسترالية."

وبالمقارنة مع دول أخرى، أكد فوزي أن أستراليا ونظام الرعاية الصحية فيها حريص على عدم التساهل في إعطاء المضادات الحيوية: "نستخدم الجيل الأول والثاني من المضادات الحيوية ويحاول الأطباء تجنب وصف المضادات الحيوية إلا في حالات الضرورة."

استمعوا إلى المقابلة مع الصيدلاني كريم فوزي في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
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