مشوار إلى جولد كوست: لماذا سميت المدينة السياحية الشهيرة بهذا الاسم؟

جولد كوست هي مدينة ومنطقة ساحلية في ولاية كوينزلاند على بعد حوالي 66 كيلومترًا جنوب شرق عاصمة الولاية بريسبان.





يبلغ عدد سكانها أكثر من 600,000 نسمة وتعد جولد كوست سادس أكبر مدينة في أستراليا وثاني أكبر مدينة في كوينزلاند بعد بريسبان.





تقع المنطقة التجارية المركزية بالمدينة تقريبًا في وسط جولد كوست في ضاحية ساوثبورت.





تتركز المنطقة الحضرية في جولد كوست على طول الساحل الممتد لمسافة 60 كيلومترًا تقريبًا، وتنضم إلى منطقة مدينة بريسبان الكبرى في الشمال وإلى حدود الولاية مع نيو ساوث ويلز في الجنوب.





قبل الاستيطان الأوروبي كان شعب يوجامبي يسكن المنطقة. وصل الأوروبيون في عام 1823 عندما هبط المستكشف جون أوكسلي على شاطئ ميرميد. جذبت إمدادات الأرز الأحمر في المناطق النائية الناس إلى المنطقة في منتصف القرن التاسع عشر.



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بعد إنشاء فندق سيرفرز بارادايس في أواخر عشرينيات القرن العشرين، نمت منطقة جولد كوست بشكل ملحوظ. كان الساحل الذهبي يُعرف في الأصل باسم الساحل الجنوبي (لأنه كان يقع جنوب بريسبان).





ولكن أدى التضخم المفرط في أسعار العقارات والسلع والخدمات الأخرى إلى ظهور لقب "الساحل الذهبي" منذ عام 1950.





مع نمو صناعة السياحة في الخمسينيات من القرن الماضي، بدأت الشركات المحلية في اعتماد مصطلح جولد كوست في أسمائها، وفي 23 أكتوبر 1958، تم تغيير اسم بلدة الساحل الجنوبي إلى مدينة جولد كوست. تم إعلان المنطقة مدينة، على الرغم من عدم وجود كاتدرائية، بعد أقل من عام في 16 مايو 1959.





ازدهرت المنطقة في الثمانينيات كوجهة سياحية رائدة. في عام 1994، تم توسيع منطقة الحكومة المحلية لمدينة جولد كوست لتشمل مقاطعة ألبرت، لتصبح ثاني أكبر منطقة حكومية محلية من حيث عدد السكان في أستراليا بعد مدينة بريسبان.



A general view of the crowd at Warner Bros. Movie World on July 15, 2020 in Gold Coast, Australia. Credit: Jono Searle/Getty Images في عام 2007، تجاوز عدد سكان جولد كوست عدد سكان نيوكاسل في نيو ساوث ويلز، لتصبح سادس أكبر مدينة في أستراليا وأكبر ليست بعاصمة.





يغطي نصف مساحة جولد كوست تقريبًا غابات من مختلف الأنواع. ويشمل ذلك الغابات المطيرة والجزر المغطاة بأشجار المانغروف وغابات اليوكالبتوس.





جولد كوست هي عاصمة العطلات في أستراليا، وتجتمع بها مجموعة رائعة من المعالم السياحية والشواطئ الجميلة والتسوق وتناول الطعام وتشتهر أيضًا بمتنزهاتها الترفيهية المبهرة.





تتكون المدينة من ساحل يبلغ طوله 70 كيلومترًا وبها بعض أشهر شواطئ ركوب الأمواج في أستراليا والعالم.



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تتمتع أيضا مدينة جولد كوست بأكبر خدمة إنقاذ حياة احترافية في أستراليا لحماية الأشخاص على الشواطئ وتعزيز سلامة ركوب الأمواج.





يزور منطقة جولد كوست حوالي 10 ملايين سائح كل عام، منهم 849,114 زائرًا دوليًا، و3,468,000 زائرًا محليًا يأتون للإقامة لبعض الوقت و5,366,000 زائرًا في رحلات تمتد يوما واحدا.





السياحة هي أكبر صناعة في المنطقة حيث تساهم بشكل مباشر بأكثر من 4.4 مليار دولار في اقتصاد المدينة كل عام وتوفر بشكل مباشر واحدة من كل أربع وظائف في المدينة.





من الجدير بالذكر أن جولد كوست هي الوجهة الخامسة الأكثر زيارة في أستراليا من قبل السياح الدوليين.





تعد أيضا جولد كوست مركزًا رئيسيًا لإنتاج الأفلام، وكانت موقع تصوير لبعض الأفلام الشهيرة بما في ذلك أكوامان (2018)، والمستكشفة دورا (2019)، وغودزيلا ضد كونغ (2020).





استضافت جولد كوست ألعاب الكومنولث عام 2018 وستكون جولد كوست واحدة من المناطق الثلاث التي ستقام فيها منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2032.



