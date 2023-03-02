العمل التطوعي جزء من حياتي وشخصيتي: الدكتور ياسر محمد أفضل متطوع للعام في سيدني

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حصل أخصائي التأهيل النفسي والمعالج الوظيفي الدكتور ياسر محمد على لقب Volunteer of the Year أي "أفضل متطوع للعام" من بلدية كانتبري بانكستاون تقديراً لجهوده وعمله الاستثنائي في خدمة الجالية العربية في سيدني وفي مجال العمل التطوعي.

النقاط الرئيسية:
  • حصد أخصائي التأهيل النفسي الدكتور ياسر محمد على لقب "متطوع العام" من بلدية كانتبري بانكستاون.
  • بدأ الدكتور ياسر مشواره مع العمل التطوعي منذ أيام الدراسة الجامعية وأصبح اليوم جزءاً لا يتجزأ من حياته.
  • يدعو الدكتور ياسر إلى القيام بالمزيد من المبادرات في الجالية العربية لزيادة الوعي حول أهمية العمل التطوعي.
قال الدكتور ياسر في حديثه إلى أس بي أس عربي 24 أنه شعر بالفخر والاعتزاز عندما تم الإعلان عن اسمه لنيل لقب "أفضل متطوع للعام" خصوصاً أنه كان هناك الكثير من الأسماء الأخرى المطروحة لنيل الجائزة في مجالات مختلفة والتي وصلت إلى المرحلة النهائية في سنوات سابقة.
شعرت بالفخر كشخص عربي حصل على هذه الجائزة التي تعكس التقدير للجهود التي أبذلها والتي لم تذهب سدى.
وبما أن الحصول على هكذا جائزة يتطلب الكثير من المجهود والعمل لسنوات طويلة، فرحلة الدكتور ياسر مع العمل التطوعي بدأت خلال سنوات دراسته الجامعية حيث كان يشارك في المبادرات التي تقدم الخدمات الطبية المجانية في المخيمات والقرى ويتطوع مع المؤسسات الخدماتية غير الحكومية.
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وبعد قدومه إلى أستراليا، تابع الدكتور ياسر نشاطه التطوعي مع الجمعيات والمنظمات المجتمعية المختلفة. وكان له نشاطات بارزة خلال فترة جائحة كورونا من خلال إجراء اللقاءات الإذاعية لتوعية الجالية حول الصحة النفسية ووصمة العار التي تترافق مع المرض النفسي، إضافة إلى دورات متخصصة مع قادة الجالية والناس لتثقيفهم ومساعدتهم.
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ورغم أن العمل التطوعي هو عمل غير مدفوع الأجر، إلا أنه جزء من شخصية الدكتور ياسر الذي يحقق من خلاله ذاته ويُشعره بالرضا عن نفسه.
رؤية البسمة على وجوه الأخرين يعطيك شعوراً بالرضا عن النفس.
وأضاف الدكتور ياسر أن من فوائد العمل التطوعي هو خلق شبكة من المعارف في كل المجالات مما يعزز قدرة الشخص على التواصل مع الآخرين. عدا عن ذلك، فالتطوع يزيد من المهارات القيادية للشخص لأن العمل التطوعي يفرض على الشخص تنظيم وقته واستغلاله بشكل أفضل.
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Source: Supplied
كما أن التطوع يمنح الشخص الخبرة المحلية التي هي أمر أساسي عند التقدم على أي عمل في أستراليا، إضافة إلى الخبرة الحياتية والتعرف على أنظمة وقوانين البلد.
العمل التطوعي هو زكاة للنفس من خلال أي شيء يقدمه الإنسان سواء من وقته أو ماله او عمله الذي يمنح نوعاً من الرضا والطمأنينة.
كما أشار الدكتور ياسر أنه لا يزال هناك قلة وعي ضمن الجالية العربية حول مفهوم العمل التطوعي وأهميته، لأن الشعب العربي قد نشأ في بلاده الأم على مبدأ أن الإنسان يجب أن يحصل على ثمن مقابل عمله. كما أن هناك أفكار لدى العرب بأن هذا العمل لن يعود عليه باي نفع فما الفائدة من القيام به.
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دعا الدكتور ياسر إلى العمل على المزيد من المبادرات ضمن الجالية العربية من أجل تقديم شيء للمجتمع، ولا يجب أن يكون هناك أي عائق كاللغة والعلم وغيرها، بإمكان الشخص أن يستغل أي مهارات لديه لرد الجميل للمجتمع الذي يعيش فيه.
العمل التطوعي يزيد من انخراطنا في المجتمع الأسترالي وبالتالي يكون لديه الدافع ليتقبل قضايانا ويدعمها أيضاً.
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وفي ختام حديثه، وجه الدكتور ياسر نصيحة بتخصيص الإنسان قدر ما يستطيع من وقته وعمله وماله لمساعدة الآخرين، لأن الشعور بالسعادة والرضا الذي يمنحه هذا الأمر لا مثيل له وي عود بالمنفعة على الجالية والمجتمع الأسترالي بصورة عامة.

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