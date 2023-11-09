أجد في الرسم فضاءً للتعبير عن الواقع" الفنان التشكيلي حيدر عبادي يحصد جائزتين

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Hedar Abadi

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حصل الفنان التشكيلي حيدر عبادي على جائزتين للوحتي الحرب والسلام، والهجرة وذلك خلال معرضين أُقيما في مدينة سيدني بمشاركة عدد من الفنانين من مختلف الجاليات. فما هو مضمون هاتين اللوحتين؟ المزيد في التدوين الصوتي اعلاه مع الفنان التشكيلي حيدر عبادي

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