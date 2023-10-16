محلل عسكري يستبعد هجوم بري على غزة، وإسرائيل تدرس كل الاحتمالات

مع التوقعات بأن توسع إسرائيل من عملياتها العسكرية على قطاع غزة براً وجواً وبحراً، يستمر القصف الصاروخي من كتائب القسام على البلدات الإسرائيلية المتاخمة لحدود شمالي القطاع، بينما يتعرض شمال غربي القطاع إلى غارات جوية إسرائيلية مكثفة.





وفي آخر تطورات الحرب على غزة، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الدعم العسكري الأمريكي والجهود المبذولة لحماية المدنيين، حسبما نشر بايدن على موقع X





ويقول بايدن في منشوره إنه أطلع نتنياهو على كلا الموضوعين.





ودعا بايدن جميع الدول إلى إدانة حماس باعتبارها "منظمة إرهابية لا تمثل تطلعات الشعب الفلسطيني".





وفي الوقت نفسه، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، على قناة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق بشأن احتمال التصعيد واتساع نطاق هذا الصراع في الشرق الأوسط.





ومن جانبه، زار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتزي هاليفي، القوات المتمركزة بالقرب من قطاع غزة قبل الهجوم البري الإسرائيلي الوشيك.





ويقول إن الهدف من العملية هو القضاء على التهديد الذي تشكله حماس.





وللوقوف على آخر الاستراتيجيات الحربية التي أعلنت عنها اسرائيل والتي تتضمن تدمير غزة وبعد ذلك دخول الدبابات تمهيداً لهجوم بري.. تحدثنا إلى الضابط السابق في القوات الجوية الأسترالية السيد عاصم سويد الذي استبعد شن اسرائيل لهجوم بري متوقعا التوصل إلى وقف اطلاق النار.





وقال لإذاعة أس بي اس عربي24 "من الضروري النظر للموقف عامة وليس لموقف واحد فقط. كانت حماس تخطط للعملية منذ حوالي سنتين مع حزب الله وايران."





استبعد الضابط السابق في القوات الجوية الأسترالية السيد عاصم سويد شن اسرائيل لهجوم بري متوقعا التوصل إلى وقف اطلاق النار.





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