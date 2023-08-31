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"تنبهوا لهذه العلامات": كيف تختار دار رعاية الأطفال الأنسب في أستراليا؟
Source: AAP
يعاني قطاع رعاية الأطفال في أستراليا Childcare من نقص في العاملين إذ أظهر بحث جديد وجود أكثر من أربعة آلاف وظيفة شاغرة ولكن الرواتب السنوية لا تتجاوز 55 ألفاً ولذلك يحجم كثيرون عن الانخراط فيه فضلاً عن كون طبيعة العمل متطلبة. تحدثنا مع السيدة زاهرة حتاحت والتي تعمل في هذا المجال منذ أكثر من 20 عاماً وترى أنه يتعين على الأهل التنبه للبيئة التي سيتركون أبناءهم فيها وأكدت على ضرورة توفر "عناصر الأمان" ليتمكن الطفل من تحقيق الفائدة المرجوة اجتماعياً وتربوياً وأكاديمياً. تحدثت زاهرة أيضاً عن واقع الضغوط المعيشية والتي تتطلب من الأسر توفر مصدري دخل وبالتالي الحاجة إلى مراكز رعاية الأطفال ليتمكن كلا الوالدين من الانخراط في سوق العمل ولكن في ضوء النقص الحالي في العاملين والعاملات في القطاع، باتت هذه المراكز تضطر إلى تطبيق فترة انتظار طويلة تصل إلى عام كامل. كيف تختار دار رعاية الأطفال الأنسب لاحتياجات أبنائك وبناتك؟ ما هي العلامات التي ينبغي عليكم التنبه لها؟ الإجابات في هذه المقابلة الصوتية المرفقة بالصورة أعلاه.
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