ما هي رموز الأنزاك وماذا تعني؟

ANZAC DAY MELBOURNE

A person holds a red poppy during the Anzac Day Dawn Service at the Shrine of Remembrance, Melbourne, Tuesday, April 25, 2023. (AAP Image/Diego Fedele) NO ARCHIVING Source: AAP / DIEGO FEDELE/AAPIMAGE

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

تحيي أستراليا يوم الأنزاك، وهو أحد أهم الأعياد الوطنية، و يوم عطلة رسمية، تنظم فيه العروض و المسيرات في شوارع المدن و البلدات الرئيسية في مختلف انحاء البلاد، و يقف الناس اجلالا لأرواح مئة الف جندي لم يعودوا من الحروب.

في جميع الاحتفاليات التي تجرى في هذا النهار الوطني، نرى بعض الرموز التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من هذه الفعاليات.

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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