تعرفوا على أهم التعديلات على تأشيرة نقص المهارات المؤقتة

visa.png

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

أعلن وزير الهجرة والمواطنة وشؤون التعددية الثقافية، أندرو جايلز، أن "الأشخاص الذين يعملون في أستراليا على تأشيرة نقص المهارات المؤقتة (الفئة الفرعية 482) سيحصلون على 6 أشهر بدلاً من 60 يومًا ليبحثوا عن كفيل لتأشيرتهم بالإضافة إلى ذلك ، سيحتفظون خلال هذه الفترة بحقوق العمل الخاصة بهم.

تحدث وكيل الهجرة رأفت سوريال الى برنامج صباح الخير أستراليا عن تأشيرة نقص المهارات المؤقتة التي تحمل في طياتها الكثير من الإيجابيات ومنها إمكانية تغيير الكفيل في مدة أقصاها 6 أشهر.
وفي بداية تموز/ يوليو سيتم إدخال تغييرات على تأشيرة نقص المهارات المؤقتة وفقا لما سمحت به توجيهات موازنة 2023-2024
من تأشيرات ستصدرها الحكومة وعددها 190 ألف ومنها تأشيرة نقص المهارات المؤقتة.
"قد تكون هذه التأشيرة من أجدى الطرق للحصول فيما بعد على الإقامة الدائمة"
وأضاف سريال أن الحكومة زادت من عدد الموظفين المعنيين بالهجرة ومن تم سوف يتم معالجة طلبات الحصول على التأشيرة في وقت وجيز جدا.
وأضاف سريال أن التغييرات الجديدة سوف تشمل السن: سيتم إلغاء الشرط القاضي بأن لا يتجاوز سن مقدم الطلب 45 عاما.
وتشمل التأشيرة أيضا جميع الأعمال ولا تقتصر على قائمة وظائف معينة كما أن معدل النجاح في اللغة الانجليزية تم تخفيض نسبته من 7 إلى 5.
وتحدث رفعت أيضا عن بعض الأخطاء الشائعة التي تحول دون حصول مقدم الطلب على التأشيرة وللحؤول دون ذلك يتعين:
تقديم الطلب والأوراق المطلوبة جميعها مع مراعاة صلاحيتها إثر معالجتها من الجهات المختصة
مراعاة مدة سريان امتحان القدرة اللغوية الذي أصبحت مدة سريانه 3 سنوات
تقييم الشهادات المطلوبة لإثبات المهارات.
تقديم طلب في المدة المحددة في إعلان المقدم من قبل صاحب العمل.


هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.

أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.




 


شارك

الأكثر متابعة

12:00
.

600 حاج فقط حصلوا على تأشيرات: ما الأسباب التي منعت الأستراليين من أداء فريضة الحج هذا العام؟

Visa label

أستراليا تقرر زيادة اعداد اللاجئين الذين تستقبلهم ضمن البرنامج الانساني

Two people wheeling their suitcases through the departures hall at an airport.

هل تخطط للسفر إلى الخارج؟ اكتشف الوجهات التي تستفيد فيها من قوة الدولار الأسترالي

16:31
Model Hiba Al Maliki

هبة المالكي أول عارضة أزياء محجبة تعرض أزياء أبوريجينية ردا لجميل أستراليا

10:37
Refugees

محامي هجرة يرحب بزيادة عدد اللاجئين إلى أستراليا: 'هذا الكرم الأسترالي ليس بغريب واللاجئون مكسب للاقتصاد'

11:36
DSC_0665 (1).jpg

ما سر الزبدة الأسترالية الفاخرة التي ابتكرها مهاجر لبناني وأوصلها إلى العالمية؟

10:50
Completing Australian tax form

كل ما تودون معرفته عن الطرق الصحيحة لتقديم الاقرار الضريبي للأفراد

Mohamed Alanzi in Ali's Wedding.png

Ten years in waiting: Former refugee's creative journey to permanent residency

Latest podcast episodes

Image.jpeg

"ابتسامة على وجه الوطن": بعثة منتخب كرة السلة اللبناني النسائي تصل أستراليا غداً

waldemar-s6lzmiOEeqg-unsplash.jpg

بريطاني محظوظ يفوز بجائزة يانصيب قيمتها 55 مليون جنيه إسترليني

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار الولايات المتحدة الأمريكية في أسبوع 22/6/2023

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار الصباح 22/6/2023