تعرفوا على أهم التعديلات على تأشيرة نقص المهارات المؤقتة

تحدث وكيل الهجرة رأفت سوريال الى برنامج صباح الخير أستراليا عن تأشيرة نقص المهارات المؤقتة التي تحمل في طياتها الكثير من الإيجابيات ومنها إمكانية تغيير الكفيل في مدة أقصاها 6 أشهر.



وفي بداية تموز/ يوليو سيتم إدخال تغييرات على تأشيرة نقص المهارات المؤقتة وفقا لما سمحت به توجيهات موازنة 2023-2024



من تأشيرات ستصدرها الحكومة وعددها 190 ألف ومنها تأشيرة نقص المهارات المؤقتة.



"قد تكون هذه التأشيرة من أجدى الطرق للحصول فيما بعد على الإقامة الدائمة"



وأضاف سريال أن الحكومة زادت من عدد الموظفين المعنيين بالهجرة ومن تم سوف يتم معالجة طلبات الحصول على التأشيرة في وقت وجيز جدا.



وأضاف سريال أن التغييرات الجديدة سوف تشمل السن: سيتم إلغاء الشرط القاضي بأن لا يتجاوز سن مقدم الطلب 45 عاما.



وتشمل التأشيرة أيضا جميع الأعمال ولا تقتصر على قائمة وظائف معينة كما أن معدل النجاح في اللغة الانجليزية تم تخفيض نسبته من 7 إلى 5.



وتحدث رفعت أيضا عن بعض الأخطاء الشائعة التي تحول دون حصول مقدم الطلب على التأشيرة وللحؤول دون ذلك يتعين:



تقديم الطلب والأوراق المطلوبة جميعها مع مراعاة صلاحيتها إثر معالجتها من الجهات المختصة



مراعاة مدة سريان امتحان القدرة اللغوية الذي أصبحت مدة سريانه 3 سنوات



تقييم الشهادات المطلوبة لإثبات المهارات.



تقديم طلب في المدة المحددة في إعلان المقدم من قبل صاحب العمل.







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