بعد انتهاء التصويت في الاستفتاء: ماذا قالت الجالية العربية عن نتائجه؟

Three-way split image. On the left are people holding placards reading Vote Yes!, in the centre is a hand holding a voting form above a ballot box and on the right are people holding placards reading Vote No.

Source: SBS

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مع انتهاء التصويت في الاستفتاء الأخير لتكريس صوت للسكان الأصليين في البرلمان، اختار الأستراليون التصويت ب" لا"، لتكريس صوت للسكان الأصليين في البرلمان. وتفاوتت أراء أبناء الجالية العربية حول أسباب هذه النتيجة، منهم من اعتبر النتيجة طبيعية، بينما قال آخرون إن الوقت كان ضيقًا لإطلاق حملة منظمة إعلامية توضح تفاصيل المشروع وفوائده، فيما اعتبر آخرون أن هذا الاقتراح مجرد ذر رماد سياسي على العيون بقول الحكومة" لقد فعلنا ما علينا فعله وكفى". استمعوا لرأي أبناء الجالية بعد ظهور النتائج، في التدوين الصوتي في الأعلى. أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك وإنستغرام. اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.

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