بعد انتهاء التصويت في الاستفتاء: ماذا قالت الجالية العربية عن نتائجه؟
Source: SBS
مع انتهاء التصويت في الاستفتاء الأخير لتكريس صوت للسكان الأصليين في البرلمان، اختار الأستراليون التصويت ب" لا"، لتكريس صوت للسكان الأصليين في البرلمان. وتفاوتت أراء أبناء الجالية العربية حول أسباب هذه النتيجة، منهم من اعتبر النتيجة طبيعية، بينما قال آخرون إن الوقت كان ضيقًا لإطلاق حملة منظمة إعلامية توضح تفاصيل المشروع وفوائده، فيما اعتبر آخرون أن هذا الاقتراح مجرد ذر رماد سياسي على العيون بقول الحكومة" لقد فعلنا ما علينا فعله وكفى". استمعوا لرأي أبناء الجالية بعد ظهور النتائج، في التدوين الصوتي في الأعلى. أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك وإنستغرام. اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
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