مستقبل الأجيال الأسترالية: تقرير يحذر من أن شيخوخة السكان في أستراليا ستضع عبئًا أكبر على دافعي الضرائب

النقاط الرئيسية سيصدر وزير الخزانة جيم تشالمرز تقرير الأجيال يوم الخميس.

هناك تحذيرات من أن شيخوخة السكان في أستراليا ستضع عبئًا أكبر على دافعي الضرائب.

سيظهر التقرير أن متوسط العمر المتوقع للرجال من المتوقع أن يرتفع إلى 87 عامًا وللنساء إلى 89.5 عامًا بحلول عام 2062/63.

قالت الحكومة إنها مستعدة لاتخاذ "قرارات صعبة" للتعامل مع التحديات والضغوط المالية التي تأتي مع شيخوخة السكان، الأمر الذي سيضع أعباء كبرى على الخزينة.





فبحسب تقرير مستقبل الأجيال الأسترالية الذي سيصدر رسميا يوم غد، والذي سيقدم توقعات لغاية العام 2062 - 2063 فإن الأستراليين سوف يعيشون أطول ويتمتعون بصحة أفضل في العقود القادمة - لكن هذا سيضع ضغطًا على الخزينة الحكومية ونظام الرعاية، ومن المتوقع أن يزيد الإنفاق الصحي أكثر من غيره.





ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 40.5 مليون نسمة بعد أربعين عاما من الآن، ومن المتوقع أن تنمو ضغوط الإنفاق الخمس الرئيسية - الصحة ورعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والدفاع ومدفوعات الفائدة على الديون، من ثلث إلى نصف إجمالي الإنفاق الحكومي لحكومة الكومنولث.





من المتوقع أن يصل متوسط العمر المتوقع إلى 87 للرجال و 89.5 للنساء.





بالنسبة للهجرة، سوف يبقى العدد الذي سيصل الى استراليا سنويا 235 ألف شخص على المدى الطويل.





ومن المتوقع أن يتباطأ متوسط معدل النمو السكاني السنوي إلى 1.1 في المائة في الأربعين سنة المقبلة، مقارنة بـ 1.4 في المائة في الأربعين سنة الماضية.



ما هو هذا التقرير؟

هو الخامس من نوعه، حيث الأول صدر في عام 2002 عندما كان بيتر كوستلو وزيرا للخزانة. وهو ينظر في عوامل تؤثر على القوة العاملة والإنتاجية ويقدم توقعات للأربعين سنة القادمة.





التقرير الحالي يقدم توقعات لغاية العام 2062 – 2063.





ويظهر التقرير أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا فأكثر، في حين يُتوقع أن يزيد عدد الأشخاص الذين يبلغون من العمر 85 عامًا فأكثر عن ثلاثة أضعاف.





عن هذه التحديات تحدثنا مع الدكتورة ناديا مسعود المتخصصة في الاقتصاد والمال والمحاضرة في جامعة ملبورن.



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