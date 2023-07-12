بعد نشر صورة صادمة له: ما الذي حدث للفنان المصري إيمان البحر درويش؟ (الصورة بالداخل)

أثارت صورة نشرتها ابنة الفنان المصري إيمان البحر درويش لوالدها حالة من الصدم والجدل حيث ظهر الفنان بوضع صحي مترد.





ارفقت ابنة درويش الصورة بتعليق مقتضب قالت فيه: "سيشهد التاريخ أن هذا أصبح إيمان البحر درويش".





ازداد الجدل أكثر عندما أعلن بعض المعنيين صعوبة التواصل مع أسرة الفنان المصري.



أثارت الصورة التي نشرتها ابنة الفنان المصري إيمان البحر درويش لوالدها حالة من الجدل



تحدثت سناء وهيب وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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