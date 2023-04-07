ما اختبرته عمّق إيماني: طلاب مسلمون ومسيحيون يتبادلون المدارس في تجربة هي الأولى من نوعها في أستراليا!

النقاط الرئيسية: أراد السيد علي قادري اختبار ما إذا كان بإمكان الطلاب بناء الجسور بينهم وتجاوز اختلافاتهم.

رغبت جيهان أن يعيش التجربة ابنها التجربة التي عاشتها عند دراستها في مدرسة كاثوليكية في لبنان.

لم يتوقع ياسين أن يلتقي أشخاص ذوي أفكار مختلفة حول الهوية الجنسية.

الأستاذ علي قادري، مدير المدرسة الإسلامية في بريزبن والتي هي أكبر وأقدم المدارس الإسلامية في كوينزلاند، هو صاحب هذه فكرة برنامج The Swap.





قال الأستاذ قادري في حديثه لأس بي أس عربي 24 أنه أتى بهذه الفكرة بعد سؤاله لإحدى الطالبات اللواتي تخرجن من المدرسة بعد انهائها المرحلة الثانوية عن أبرز الصعوبات والتحديات التي واجهتها بعد التخرج، فكان جوابها أن أصعب ما واجهته هو كيفية التعامل والتفاعل مع المجتمع الأسترالي العريض بخلفياته وأطيافه المتنوعة.



يجب تعليم الطلاب مهارات التعامل والتفاعل مع غير المسلمين، لأنهم إذا لم يتمكنوا من التواصل فيما بينهم، سيعرقل هذا الأمر اندماجهم في المجتمع.

The Swap Series1 هذا المبدأ هو ما أكدت عليه السيدة جيهان، والدة الطالب ياسين الذي كان واحداً من الطلاب الذين خاضوا هذه التجربة. أكدت جيهان أنها لم تمانع خوض ابنها هذه التجربة لكي يتعرف على الثقافات والأديان الأخرى. لا سيما أنها خلال نشأتها في شمال لبنان تلقت دراستها في مدرسة كاثوليكية وكان لها انخراط كبير مع المسيحيين.



كنت أصلي معهم وأتعلم معهم ولكن إيماني لم يتغير، وأردت أن يعيش ابني هذه التجربة لكي يتعرف على الأديان الأخرى ولا ينصدم عندما يخرج إلى المجتمع الواسع في المستقبل.

Ali kadri The Swap لكن مما لا شك فيه، أن تجربة من هذا النوع تخللتها الكثير من التحديات والصعوبات، فقال السيد قادري أن أبرزها هو شعور الطلاب بالضغط لشرح وجهات نظرهم، لا سيما أمهم ما زالوا مراهقين في مرحلة تكوين آرائهم ولا تجربة لديهم كالبالغين في التعبير عن أفكارهم. وهنا يأتي دور المعلمين في مساعدتهم لصنع القرارات الصائبة لأنهم سيكونون صناع القرار في المستقبل.





أما ياسين، فقالت والدته أن التحدي الأكبر بالنسبة له والذي لم يتوقعه كان الانخراط مع أشخاص ذوي ميول وأفكار مختلفة حول الهوية الجنسية. ولكن رغم الاختلاف استطاع ياسين أن يكمل التجربة بنجاح رغم تردده وخوفه في البداية.





من أبرز ما قاله السيد قادري هو أنه إذا حصل أي خطأ صغير، فالنتيجة قد تكون خسارة المجتمع بأكمله.



The Swap Series 1 تمثلت هذه المخاطر في أن يتم مهاجمة الطلاب بسبب آرائهم أو تعرضهم لأي مشاكل نفسية لعدم قدرتهم على التعامل مع آراء الأخرين المختلفة.



كان هناك تخوف من نشوء خلافات أو صراعات بين الطلاب يمكن أن تؤدي إلى فشل التجربة بأكملها.

ومن أجل ضمان عدم حصول أي من هذه الأمور، تم تعيين أساتذة يتولون مراقبة الطلاب والإشراف عليهم، إضافة إلى الدعم من إمام المدرسة الإسلامية والكهنة في المدارس الكاثوليكية والمستشارين النفسيين ونواب مدراء المدارس شخصياً، إضافة إلى التواصل الدائم مع الأهل لاطلاعهم على سير التجربة.





كما أوضح السيد قادري أنه تم اختيار الطلاب الذين ليس لديهم أي انخراط مباشر مع أشخاص من ديانات وخلفيات أخرى سواء من مدرسته أو المدارس الأخرى.





هذا الأمر لم يكن سهلاً على بعض الأهالي في بدايته، وتطلب من السيد قادري بعض المجهود لإقناعهم بسبب المخاوف التي ذكرها سابقاً، وكذلك بسبب تخوف الأهل من عدم قدرتهم على التعبير عن أنفسهم لبعضهم البعض لأن التجربة تطلبت لقاء الأهالي ببعضهم أيضاً.



Yassin in the graduation ceremony Source: Supplied / Jihan Nabouche لكن ياسين لم يحبذ فكرة أن يقوم أحد بزيارتهم في المنزل. فقالت والدته السيدة جيهان أنهم هم من قاموا بزيارة عائلة الطالب الأخر، وتقابلوا وتبادلوا الأحاديث وكل شيء سار على ما يرام.





شرح السيد قادري أنه بعد اختيار الطلاب، أتى الطلاب من المدارس الكاثوليكية والأسترالية إلى المدرسة الإسلامية لمدة ثلاثة أسابيع، ثم تم تبادل الأدوار وذهب طلاب المدرسة الإسلامية إلى المدارس الأخرى لمدة ثلاثة أسابيع أيضاً.





في هذا الوقت، التقى الأهالي ببعضهم البعض وانتهى المطاف بهم جميعاً في مخيم واحد، حيث تم دعوة أحد كبار السكان الأصليين للحديث عن الثقافة الأبروجينية وأقيم حفل تخرج في النهاية.



Source: SBS أكد السيد قادري أن هذه التجربة حققت أهدافها المرجوة، بحيث استطاع الطلاب التعبير عن آرائهم وأفكارهم من دون تغيير أي من معتقداتهم، بل أصبحوا أكثر ثقة بما كانوا يؤمنون به.





كما رأت السيدة جيهان أنه من خلال هذه التجربة استطاع ياسين أن يتعرف على الديانات الأخرى إلا أن إيمانه لم يتزعزع بل أصبح أكثر إيماناً وتعمقاً بالدين لأنه وجده أكثر صوابية.





أصبح أكثر انفتاحاً وشخصيته أقوى بعد أن كان خجول جداً. أنا أحرص على عدم تعليم أبنائي التشدد في الدين لأن ديننا هو دين يسر لا عسر.

هذا الأمر هو ما أكد عليه ياسين، فقال أنها كانت تجربة جيدة، فتحت أعينه على الديانات والخلفيات الأخرى وفي نفس الوقت زادت إيمانه قوة وعمقاً.





وعن ردود الفعل، قال السيد قادري أنه رغم انتقاد البعض لأمور معينة، إلا أنها كانت تجربة ناجحة برأي الأغلبية الساحقة بين الجاليات المسلمة والمهاجرة والمسيحية. وأكد أنها مجرد البداية لإثبات القدرة على التلاقي وكسر الحواجز وتمنى لو أنها تكون جزءاً من المنهج التعليمي فيما بعد.





هذه السلسلة متوافرة مجاناً مع ترجمة عربية على SBS On Demand.



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