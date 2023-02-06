ماذا تفعل عند وقوع زلزال؟

ضرب زلزال عنيف كلا من تركيا وسوريا مخلفا آلاف الضحايا. وقد اعلنت السلطات عن حصيلة غير نهائية للزلزال العنيف الذي ضرب البلدين بلغت حتى الآن 3616 وهي مرشحة للزيادة.





فكيف يحمي الإنسان نفسه إذا حدث زلزال؟





تقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مجموعة من النصائح التي ينبغي اتباعها في حال وقوع زلزال وتشمل الحفاظ على الهدوء وعدم الركض والابتعاد عن الأشجار والكابلات الكهربائية.





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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