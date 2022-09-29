بماذا ستستبدل الحكومة بطاقات دفعات الرعاية الاجتماعية غير النقدية؟

سيتمكن الآلاف من الأستراليين من التخلي عن بطاقات دفعات الرعاية الاجتماعية غير النقدية المثيرة للجدل اعتبارا من الأسبوع المقبل، وجاء هذا بعد تعديل القانون الذي اقرّه مجلس الشيوخ هذا الأسبوع.





يقول المحلل الاقتصادي عبدالله عبدالله ان هذا البرنامج كان تجريبيا وكان من المفترض ان يتم تعميمه على كل متلقي الإعانات والمساعدات الحكومية.





اذ تعمل هذه البطاقة كبطاقة مصرفية عادية، ولكن مع بعض القيود. ولا يمكن استخدامها للسحب النقدي أو لشراء الكحول، أو للمقامرة.





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وبموجبها يتم فتح حساب بنكي دون رسوم وبفائدة ويتم تحويل المساعدة من قبل الحكومة الى هذا الحساب بالتحديد وليس أي حساب بنكي خاص اخر.





ويمكن استعمال البطاقة والحساب مثل أي حساب آخر، لشراء الحاجيات من السوق.





ويطبق هذا البرنامج على الأشخاص الذين يتلقون الرعاية الاجتماعية مثل الجوب سيكر، الـ youth allowance، والـ parenting payment. وكان بإمكان الأشخاص الذين يحصلون على معاش age pension، ايضا التطوع للمشاركة بهذا البرنامج.





لا تغير هذه بطاقة المبلغ المالي الذي يتلقاه الأشخاص من Services Australia Centrelink. بل التغيير يكمن في طريقة تلقي الناس وإنفاقهم لدفعاتهم نصف الشهرية.





وكان الهدف الأول من هذا البرنامج هو مكافحة آفة الإدمان على الكحول والقمار. ولكن يقول عبدالله ان من أبرز مشاكله التي أحدثت ضجة هو التفريق بين المواطنين من منطقة لأخرى.





"مثلا بعض المواطنين كانوا يتقاضون 80٪ من المساعدات في حساب البطاقة غير النقدية و20٪ بحسابهم الخاص، اما مناطق أخرى فكانت الدفعات تقسّم على أساس 50/50."





لذا تم انتقاد البرنامج من قبل جمعيات حقوقية والتي دعت لإلغائه واستبداله ببرنامج أفضل.





لذا سيتم إيقاف العمل بهذا البطاقة ابتداء من الأسبوع القادم وستقوم الحكومة بدراسة برنامج بديل يتحكم بكيفية صرف المساعدات الحكومية ولكن يهدف لمعالجة بعض الشوائب.





وقالت الحكومة إنها تريد ان تكون المشاركة بهذا البرنامج البديل بشكل طوعي وليس اجباري وان يتم العمل به على الصعيد الوطني، وليس فقط في مناطق محددة، وهي تريد التشاور مع المجتمعات قبل إجراء هذا التغيير.





معارضي الغاء هذه البطاقة من الحكومة السابقة قالوا ان الغاءها سيعيد احياء آفات سيئة مثل القمار والادمان والعنف الاسري في هذه المجتمعات. في حين يرى الاخرون ان معالجة هذه الآفات الاجتماعية بحاجة لبرامج علمية ابعد من بطاقة ائتمان غير نقدية.





للمزيد من التفاصيل يمكن الاستماع إلى الحلقة كاملة في الملف الصوتي المرفق أعلاه.



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