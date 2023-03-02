"حين اغلقت كل الابواب، استيقظ حلمي": كيف بدأت المغامرة مع رنا سمعان الى أن أبصر منتجها النّور؟

النقاط الرئيسية: • ابتكرت رنا سمعان معجونًا للعب خال من أيّة مواد اصطناعيّة بعد سنة كاملة من الأبحاث

• اختارت أن يكون هذا المنتج سهلًا للاتسعمال وحاضنًا للأطفال ذوي الاحتياجات الخّاصة

اضافت سمعان Bio Dough sprinkles شرائح التزيين الصغيرة والمصنعة من الشمع والمواد الطبيعية، مساحة اكبر للخيال والتزيين عند الاطفال

من خرّيجة هندسة داخلية إلى أمّ مبدعة وخلّاقة قررت أن تتحدّى ذاتها وتبتكر بفرح معجون اللعب PLAY DOUGH من المواد الطّبيعيّة بشكلٍ كامل والذي لا يحتوي على أية مواد اصطناعيّة أم ضارّة .





رنا سمعان أمٌّ لأربعة أولاد. كانت تستمتع وتمرح في اللعب مع أولادها بمعجون اللعب. بدأت رنا المغامرة في المطبخ حيث كانت تستمتع بشغفٍ في تحضير معجون اللعب لأولادها خلال سنوات عديدة، وكان هذا الوقت مصدر فرح ومتعة لها إذا كانت تقضي وقتًا ثمينًا مع أولادها. لم يخطر ببال رنا أنّ هذه المتعة ستتطوّر لتصبح ابتكارًا ومنتجًا في الأسواق الأستراليّة.





عاشت رنا وعائلتها تحديّات العائلة المهاجرة التي انتقلت من لبنان إلى أستراليا. تقول سمعان:





"مع انتقالنا الى استراليا، وضعنا امامنا اهدافًا ولكن حين اغلقت كل الابواب، اخترت ان اتمتع مع اولادي فبدأت احضر لهم معجون اللعب"





تروي رنا أنه في أحد الأيام حينما كانت توصل ابنها إلى الحضانة، لاحظت وجود التعقديد والجهد الكبير المبذول أثناء تحضير معجون اللعب في الحضانة، مما جعلها تتأكّد أنّ مهارتها في تحضير معجون اللعب في المنزل لها دلالة كبيرة وعلّقت على ما رأته قائلة لزوجها:





"أظن أن هناك مكان لنا في السوق وبدأت رحلة البحث والتفكير" .





رنا سمعان بطبيعتها متطلّبة من ذاتها، لا تساوم على أحلامها لذلك اختارت أن تتابع دراستها في مجال المأكولات لتتقن كيفية تفاعل المواد الغذائية مع بعضها البعض. سمعان كانت شغوفة في تحضير معجون اللعب لاولادها منذ 11 سنة، فاختارت ان تبادر ولكن بحرفية عالية لذا اختارت الدراسة قبل الاقلاع في حلمها.



تقول سمعان:



تابعت دورة متخصصة لمدة 9 اشهر لابدأ الكشروع بشكل متين ومهني





لاقى ابتكارها اقبالًا عاليًا في الاسواق الاسترالية ومنها انتقل الى العالمية، وتطور المنتج اليوم مع اضافة Bio Dough sprinkles ، لاعطاء خبرة اللعب بالمعجون سحرًا آخر. اعطت شرائح التزيين الصغيرة والمصنعة من الشمع والمواد الطبيعية، مساحة اكبر للخيال والتزيين عند الاطفال.





The creator of Bio Dough Rana Semaan, with her husband and children تقول سمعان:





" سألت ابنتي آية كيف لنا ان نأخذ المتج الى درجة ثانية، فكانت فكرتها".





نال المنتج الجديد ايضًا رواجًا مذهلًا، مع 9 مجموعات تحاكي اذواق أكبر مروحة من اذواق الاطفال. ولكنه نجح في محاكاة خيال الاطفال الذين يهوون فن اعداد الحلويات وتزيين الحلوى. والمنتج ايضًا طبيعي، مضاد للماء ولا يجف بسرعة.







تقول سمعان:





طورنا الشرائح الى قطع اكبر مع شخصيات من التماثيل تسمح للأطفال بلعب الادوار





وها هي رنا تضيف قيمة جديدة لابتكارها مقدّمة هذا المنتج مجانًا في لعديد من الجمعيات الخيرية ليكون وسيلة إيجابيّة بين أيدي الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة حيث أردفت قائلة:





"كلما زاد المبيع، كلما زاد العطاء فهناك هدف اسمى من كل هذه المغامرة"،





كل الفرص هي التي قرعت الباب، وانا وجهت كل تركيزي على تطوير المنتج

كيف تتحدى سمعان ذاتها بشكل يومي للمضي قدمًا؟





الإجابة في الملّف الصوتيّ أعلاه.



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