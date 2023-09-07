Medicare healthcare cards Source: AAP
متى يتم إعفاؤكم من ضريبة الميديكير عند تقديم الإقرار الضريبي؟
Source: SBS
ضريبة الميديكير هي ضريبة مستحقة على كل مواطن أسترالي يمتلك بطاقة المديكير ويجب أن يدفعها عند تقديم الإقرار الضريبي. أما في حال كان الشخص لا يمتلك هذه اليطاقة وغير مستحق لخدمات الميديكير، يتم إعفاؤه من هذه الضريبة. ولكن كيف يمكن أن يحصل على هذا الإعفاء، تعرفوا في التسجيل الصوتي أعلى الصفحة مع موظفة خدمة المعلومات المالية في سنترلنك رابية شحروق والتي ستعرفكم أيضاً على التغييرات التي طرأت على خصومات رعاية الطفل Childcare Subsidy مع بدء هذه السنة المالية.
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