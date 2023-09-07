متى يتم إعفاؤكم من ضريبة الميديكير عند تقديم الإقرار الضريبي؟

Medicare levy

Source: SBS

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ضريبة الميديكير هي ضريبة مستحقة على كل مواطن أسترالي يمتلك بطاقة المديكير ويجب أن يدفعها عند تقديم الإقرار الضريبي. أما في حال كان الشخص لا يمتلك هذه اليطاقة وغير مستحق لخدمات الميديكير، يتم إعفاؤه من هذه الضريبة. ولكن كيف يمكن أن يحصل على هذا الإعفاء، تعرفوا في التسجيل الصوتي أعلى الصفحة مع موظفة خدمة المعلومات المالية في سنترلنك رابية شحروق والتي ستعرفكم أيضاً على التغييرات التي طرأت على خصومات رعاية الطفل Childcare Subsidy مع بدء هذه السنة المالية.

Medicare healthcare cards in Sydney, Wednesday, Jan. 21, 2015. The Federal government has indicated there could be further changes to planned Medicare reforms after dumping a controversial GP rebate. (AAP Image/Joel Carrett)
Medicare healthcare cards Source: AAP

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