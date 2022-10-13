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من هو عبد اللطيف رشيد رئيس العراق الجديد؟

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Iraq Politics

This photo from the Iraqi parliament shows Abdul Latif Rashid the country's new president in Baghdad, on Oct 13, 2022. Iraqi lawmakers on Thursday elected former minister Abdul Latif Rashid as the country's next president, defying threats of further violence following a barrage of rocket attacks earlier in the day and taking a key step toward ending a crippling political vacuum. (Iraqi Parliament Media Office via AP) Credit: Iraqi parliament/AP

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نشر في: 14/10/2022 10:55am
By Petra Taok Al Hindi, Sylva Mezher
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 14/10/2022 10:55am
By Petra Taok Al Hindi, Sylva Mezher
المصدر: SBS
بعد أشهر من المساومات والمفاوضات السياسية تم انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيساً لجمهورية العراق خلفا للرئيس برهم صالح.

ولد لطيف رشيد عام 1944 في مدينة السليمانية في كردستان العراق. ودخل معترك السياسة في مرحلة مبكرة من حياته.

بعد عام 2003 أختير وزيراً للموارد المائية وظل في هذا المنصب حتى عام 2010.

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في ديسمبر/كانون الاول 2010 عُين عبد اللطيف مستشاراً للرئيس العراقي وظل في هذا المنصب حتى انتخابه رئيساً.

تحدثت بترا طوق وسيلفا مزهر عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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