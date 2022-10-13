من هو عبد اللطيف رشيد رئيس العراق الجديد؟

بعد أشهر من المساومات والمفاوضات السياسية تم انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيساً لجمهورية العراق خلفا للرئيس برهم صالح.





ولد لطيف رشيد عام 1944 في مدينة السليمانية في كردستان العراق. ودخل معترك السياسة في مرحلة مبكرة من حياته.





بعد عام 2003 أختير وزيراً للموارد المائية وظل في هذا المنصب حتى عام 2010.





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في ديسمبر/كانون الاول 2010 عُين عبد اللطيف مستشاراً للرئيس العراقي وظل في هذا المنصب حتى انتخابه رئيساً.





تحدثت بترا طوق وسيلفا مزهر عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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