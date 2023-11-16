استئناف العلاقات الأسترالية الصينية: من الرابح الأكبر؟

China Australia

In this photo released by Xinhua News Agency, Australia's Prime Minister Anthony Albanese, left, meets with China's President Xi Jinping at the Great Hall of the People in Beijing, China, Monday, Nov. 6, 2023. Credit: Ding Haitao/AP/AAP Image

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كانت زيارة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز للصين هذا الشهر مليئة بفرص التقاط الصور والتصريحات الدبلوماسية واسعة النطاق ومحط اهتمام المجتمع الدولي في الوقت الذي كثرت فيه التساؤلات بشأن تحديد الفوائد الدقيقة التي تعود على الأستراليين والصينيين من أي صفقات يتم إبرامها. وتجدر الإشارة إلى أن في أعقاب دعوة الحكومة الائتلافية السابقة لإجراء تحقيق في أصول كوفيد-19 في عام 2020، فرضت بكين تعريفات جمركية على مجموعة من المنتجات الأسترالية وقطعت الاتصالات رفيعة المستوى.وتعد التأشيرات والتجارة والسياحة والطاقة عناصر من العلاقات الثنائية بين البلدين والتي من المقرر أن تتغير نتيجة لذلك.+ فكيف تترجم العلاقة ما بين الدولتين بعد استئنافها؟ وهل ستشمل الاتفاقات فيما بينهما الشؤون السياسية وقضايا حقوق الإنسان؟ المزيد من التفاصيل في اللقاء أعلاه مع رجل الأعمال والخبير في الشؤون الصينية جاك كوزي

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