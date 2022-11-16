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"أكثر من ربع صادراتنا السنوية": من الطرف الأقوى في العلاقات التجارية بين أستراليا والصين؟

أس بي أس عربي۲٤

Australian China flags

Australian China flags Source: AAP

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نشر في: 16/11/2022 12:25pm
By Fares Hassan
تقديم: Petra Taok
المصدر: SBS

بدأت العلاقات الأسترالية الصينية بالتدهور بعد دعوة الحكومة الائتلافية السابقة إلى إجراء تحقيق مستقل في أصل جائحة كوفيد-19 ما أدى إلى جمود دبلوماسي لست سنوات ولكن اجتماع ألبانيزي وتشي قد "يذيب الجليد" بين أستراليا وشريكها التجاري الأكبر.

نشر في: 16/11/2022 12:25pm
By Fares Hassan
تقديم: Petra Taok
المصدر: SBS
النقاط الرئيسية
  • صادرات أستراليا الإجمالية تناهز 500 مليار دولار وللسوق الصينية حصة كبيرة فيها
  • التعرفة الجمركية الصينية الإضافية بلغت قيمتها حوالي 20 مليار دولار سنوياً وتشمل صادرات النبيذ والشعير واللوبستر وغيرها.
  • تصدر أستراليا إلى الصين الحديد الخام والفحم والأخشاب والسكر والنحاس والنبيذ والكركند
لا يخفى على أحد أن الصين تعد الشريك التجاري الأكبر لأستراليا خصوصاً بما يتعلق بصادرات الموارد الطبيعية إلى الصين كالحديد الخام والفحم.
ورغم التوترات التي شابت العلاقات على مدار السنوات الماضية، واصلت الصين شراء خام الحديد من أستراليا، بقيمة تجاوزت المئة مليار دولار خلال العام الماضي وبقيمة اجمالية تجاوزت 150 مليار دولار.
39% من صادرات أستراليا تتوجه إلى الصين بالإضافة إلى 27% من وارداتها كل عام.
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ولكن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حذرت من أن المزيد من تدهور العلاقات يمكن أن يعرض الانتعاش الاقتصادي الاسترالي لويلات كبيرة.

حيث يقدر بعض الخبراء بأن أي حرب تجارية شاملة مع الصين ستكلف استراليا 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

بل إن استراليا ستدفع الثمن باهظا بعد أن تقوم الصين بتهديد سلع ومنتوجات تعد حجر الاساس في الاقتصاد الاسترالي.
Population growth will help propel Australia to become the world's 11th biggest economy within a decade, a report predicts.
Population growth will help propel Australia to become the world's 11th biggest economy within a decade, a report predicts. Source: AAP
تصدر أستراليا إلى الصين الحديد الخام والفحم والأخشاب والسكر والنحاس والنبيذ والكركند
ومن جانبه، قال وزير التجارة دون فاريل إن الاجتماع بين رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي والرئيس الصيني شي جين بينغ قد يؤدي إلى "تحرير بعض المعوقات التجارية الحالية".

وقال فاريل إن أستراليا تبحث عن تسوية محتملة مع الصين، علماً بأن التعرفة الجمركية الصينية الإضافية بلغت قيمتها حوالي 20 مليار دولار سنوياً وتشمل صادرات النبيذ والشعير واللوبستر وغيرها.
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Chinese President Xi Jin Ping
市場憧憬中國將於兩會期間推出刺激經濟方案。 Source: AAP
لمناقشة مزيد من التفاصيل، تحدثنا في بودكاست "مال واقتصاد" مع خبير الاقتصاد والمصرفي السابق جيمس واكيم والذي عرّج بدوره على أهمية العلاقات التجارية بين أستراليا والصين وحجم التبادل التجاري بين البلدين ومدى تأثير التعرفة الجمركية الباهظة على بعض السلع الأسترالية.

يقول واكيم ان صادرات أستراليا الإجمالية تناهز 500 مليار دولار وللسوق الصينية حصة كبيرة فيها: "نحن نتحدث عن صادرات إلى الصين بقيمة تناهز 150 مليار دولار سنوياً رغم كل التوترات الدبلوماسية. الصين بكل تأكيد الشريك التجاري الأهم للبلاد ولكن حجم التبادل التجاري بين البلدين لم ينمو كما يجب في السنوات الأخيرة."
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ويرى الخبير الاقتصادي صاحب الباع الطويل في القطاع المصرفي، ان توتر العلاقات أثر بشكل سلبي "أكثر عمقاً" على أستراليا نظراً لحجم الاقتصاد الصيني الهائل وإمكانية استيراد ايجاد مصادر أخرى للسلع التي كانت تستوردها من أستراليا كالنبيذ والشعير.

استمعوا إلى المزيد من التفاصيل في بودكاست "مال واقتصاد" في الملف الصوتي أعلاه.

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