لماذا اختارت هذه السيدة الأسيوية أن تكون صوتاً للنساء الفلسطينيات وما سر عشقها للثوب الفلسطيني؟

MicrosoftTeams-image (18).png

Source: Supplied / Sabrina Khan Sharma

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

صابرينا خان شارما سيدة ذات أصول أسيوية ولدت في المملكة المتحدة، ونشأت ما بين فيجي وأستراليا. درست القانون وحصلت على الكثير من الشهادات والدرجات وعملت كمحامية في المحكمة العليا في فيجي وتم قبولها في المحكمة العليا في فكتوريا. لكنها شغفها هو التوعية بحقوق الإنسان والعنف ضد النساء والفقر، الأمور التي تكرس لها الكثير من وقتها. لكن هناك قضية محورية هي أم القضايا بالنسبة لها، وهي قضية وجود وانتماء، ألا وهي قضية المرأة الفلسطينية التي تروي صابرينا قصصها في أحد كتبها. عدا عن ذلك تعشق صابرينا الثوب التقليدي الفلسطيني الذي تقول أنه أكثر من مجرد تصاميم على القماش. فلماذا حملت صابرينا لواء المرأة الفلسطينية ولماذا كل هذا العشق للثوب الفلسطيني وما هو الأمر الذي كان نقطة تحول غيرت حياتها خلال إقامتها في إحدى الدول العربية؟ كل الإجابات في الملف الصوتي المرفق أعلى الصفحة.

MicrosoftTeams-image (17).png
Source: Supplied / Sabrina Khan Sharma
أكملوا الحوار عبر حساباتنا على
فيسبوك
و
إنستغرام.

شارك

اخترنا لك

05:33
Late evening aerial image of the Gold Coast Surfer's Paradise strip

مشوار إلى جولد كوست: لماذا سميت المدينة السياحية الشهيرة بهذا الاسم؟

11:02
092ec342-f92e-4557-8390-5386fd0406fe.JPG

'لم أشعر بالقلق أو الخوف' كيف استطاع شاب سوري من فتح مصلحته التجارية بفترة وجيزة

IRAQ FIRE

تشييع ضحايا حريق عرس الحمدانية.. والعراق يعلن الحداد

Two clocks, one showing three o'clock, the other showing two o'clock

بداية التوقيت الصيفي في أستراليا: متى ولماذا لا يُتبَع في جميع الولايات؟

Australians queue outside a Centrelink office.

اعتبارا من اليوم: كل ما تريد معرفته عن حزمة المساعدات الجديدة من سنترلينك

10:45
MicrosoftTeams-image.png

Young Lawyer of the Year and former refugee wants others to come to Australia 'in a safer way'

10:45
MicrosoftTeams-image.png

من لاجئة قوارب بعمر التاسعة إلى أفضل محامية شابة لعام 2023 في جنوب أستراليا

10:20
Wzzzup Flafel - Cover.jpg

كيف حَول مهاجر أردني تناول وجبة الفلافل من عادة عربية إلى ثقافة أسترالية؟

Latest podcast episodes

Olympia1 jpg.jpg

"لا أستعمل عكازة ولا أحب ثياب المسنين": ما سر أوليمبيا سليمان التي بلغت عامها الـ101

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار المساء 3/10/2023

Participants in the Walpole Wilderness BioBlitz. Image: Rebecca Meegan-Lowe

BioBlitz: تجربة فريدة لاكتشاف التنوع البيولوجي ومشاركتها في البحوث العلمية

mireille 4.jpg

ميراي لبنانية تأبى الأستسلام:أشتروا مني الأساور كي أدفع قسط المدرسة!