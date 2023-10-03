لماذا اختارت هذه السيدة الأسيوية أن تكون صوتاً للنساء الفلسطينيات وما سر عشقها للثوب الفلسطيني؟
Source: Supplied / Sabrina Khan Sharma
صابرينا خان شارما سيدة ذات أصول أسيوية ولدت في المملكة المتحدة، ونشأت ما بين فيجي وأستراليا. درست القانون وحصلت على الكثير من الشهادات والدرجات وعملت كمحامية في المحكمة العليا في فيجي وتم قبولها في المحكمة العليا في فكتوريا. لكنها شغفها هو التوعية بحقوق الإنسان والعنف ضد النساء والفقر، الأمور التي تكرس لها الكثير من وقتها. لكن هناك قضية محورية هي أم القضايا بالنسبة لها، وهي قضية وجود وانتماء، ألا وهي قضية المرأة الفلسطينية التي تروي صابرينا قصصها في أحد كتبها. عدا عن ذلك تعشق صابرينا الثوب التقليدي الفلسطيني الذي تقول أنه أكثر من مجرد تصاميم على القماش. فلماذا حملت صابرينا لواء المرأة الفلسطينية ولماذا كل هذا العشق للثوب الفلسطيني وما هو الأمر الذي كان نقطة تحول غيرت حياتها خلال إقامتها في إحدى الدول العربية؟ كل الإجابات في الملف الصوتي المرفق أعلى الصفحة.
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