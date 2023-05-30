لماذا استقال رئيس حكومة غرب أستراليا من منصبه وهو في قمة النجاح؟

النقاط الرئيسية انتخب ماكغاون كنائب في برلمان الولاية عام 1996

ترأس حزب العمال وأصبح زعيما للمعارضة عام 2012

وصل إلى رئاسة الحكومة عام 2017

في خطوة مفاجئة أعلن رئيس حكومة غرب أستراليا مارك ماكغاون عن استقالته من منصبه كرئيس للحكومة ووزيرا للخزانة وكنائب عن مقعد روكنغهام قائلا أنه متعب، بل منهك بعد 30 عاما في الحياة العامة.





ويعتبر ماكغوان الذي يبلغ 55 عاما من العمر الأكثر شعبية بين رؤساء الحكومات الاسترالية. وقد وصل إلى الحكم بعد تحقيق فوز ساحق في انتخابات عام 2017، وعزز ذلك النصر في انتخابات عام 2021.





وفي مؤتمر صحافي عقده أمس أعلن ماكغاون أنه سوف يترك السياسة برمتها في نهاية هذا الأسبوع. بعدما أوصل ولايتَه إلى ما كان يطمح إليه، قائلا إن ولاية غرب أستراليا لديها أقوى اقتصاد في العالم، وقد حققت فائضا في الميزانية وسددت الديون.





وفي مؤتمر صحافي استمر عشرين دقيقة وتميز بالصراحة، قال ماكغاون إن هذا القرار هو قراره وحده، وأنه لم يعد يمتلك الطاقة لخوض الانتخابات القادمة عام 2025.





عمل مارك ماكغاون سابقا كمحام في سلاح البحرية ، ويعتبر من أكثر السياسيين الأستراليين نجاحا. وتسيطر حكومته العمالية على 54 مقعدا في برلمان ولاية غرب استراليا المؤلف من 59 مقعدا.



عرف عن ماكغوان سياستُه المتشددة فيما يتعلق بإغلاق حدود ولايته خلال جائحة كوفيد 19. هذا الموقف المتشدد عزز من شعبيته بين سكان ولايته، لكنه أدى إلى تصادم بينه وبين رئيس الوزراء السابق، سكوت موريسون.



وكان ماكغوان حينها قال إنه "إذا كانت ولاية نيو ساوث ويلز لم تحسن التصرف فيما يتعلق بمنع انتشار الفيروس فليس على الباقين أن يتعذبوا".





وهذا ما اعتبره رئيس الوزراء السابق موريسون غير مقبول وغير مستدام قائلا إن الاغلاق لا يمكن أن يدوم.



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وقد توالت كلمات الإشادة بالسيد ماكغوان، وقال رئيس الوزراء انطوني البانيزي إنه يحيي "صديقه وكاتم اسراره ورئيس حكومة غرب استراليا الناجح فوق العادة".





كما وأشاد به كل من رئيسة حكومة كوينزلاند انستازيا بالاشيه، ورئيس حكومة جنوب استراليا بيتر مالينوسكاس وفيكتوريا دانيال اندروز.





لم يعلم بعد من سيحل مكان ماكغاون، لكن حزب العمال سوف يصوت هذا الأسبوع على زعيم جديد وبرز من بين الأسماء نائب رئيس الحكومة روجر كوك، ووزيرة الصحة Amber-Jade Sanderson





ماكغوان قال إن ليس لديه خطط محددة للمستقبل فربما يصبح "مدربا لفريق ريتشموند" أو غير ذلك، لكنه لا يريد "التوقف عن العمل".





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