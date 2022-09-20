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لماذا لم يشارك طفلا الأمير هاري في الجنازة الملكية؟

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Britain Royals Funeral

Britain's Prince William, center left, adjusts his cap as he stands with Kate, Princess of Wales with their children Princess Charlotte of Wales and Prince George of Wales, Britain's Prince Harry, and his wife Meghan, the Duchess of Sussex as they follow the coffin of Queen Elizabeth II as it is carried out of Westminster Abbey during her funeral in central London, Monday, Sept. 19, 2022. The Queen, who died aged 96 on Sept. 8, will be buried at Windsor alongside her late husband, Prince Philip, who died last year. (AP Photo/Frank Augstein, Pool) Credit: Frank Augstein/AP

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نشر في: 20/09/2022 10:49am
By Fares Hassan, Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 20/09/2022 10:49am
By Fares Hassan, Petra Taok Al Hindi
المصدر: SBS
في الوقت الذي سار فيه ولدا الأمير وليام في جنازة الملكة إليزابيث ترك الأمير هاري وميغان طفليهما "آرتشي" البالغ من العمر 3 أعوام و"ليلبيت" البالغة من العمر 15 شهرًا في المنزل في الولايات المتحدة.

فلماذا لم يشارك الطفلان في الجنازة الملكية؟

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

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