لماذا لم يشارك طفلا الأمير هاري في الجنازة الملكية؟

في الوقت الذي سار فيه ولدا الأمير وليام في جنازة الملكة إليزابيث ترك الأمير هاري وميغان طفليهما "آرتشي" البالغ من العمر 3 أعوام و"ليلبيت" البالغة من العمر 15 شهرًا في المنزل في الولايات المتحدة.





فلماذا لم يشارك الطفلان في الجنازة الملكية؟





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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