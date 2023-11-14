لماذا غيرت أستراليا موقفها من وقف إطلاق النار ولماذا تتخوف من تأثير حرب غزة على الوئام الاجتماعي في أستراليا؟

Australian Greens Senators call on Senate to support a Gaza ceasefire at the end of Question Time in the Senate chamber at Parliament House in Canberra, Thursday, November 9, 2023. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING

Australian Greens Senators call on Senate to support a Gaza ceasefire at the end of Question Time in the Senate chamber at Parliament House in Canberra, Thursday, November 9, 2023. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING

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وسط ضغوط متزايدة من داخل صفوف حزب العمال وحزب الخضر لاتخاذ موقف أقوى ضد تصرفات إسرائيل في الحرب، واجهت الحكومة أيضًا انتقادات من الائتلاف المعارض لتأييدها خطوات نحو وقف إطلاق النار.

قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، إن العالم يجب أن "يفرق بين حماس والمواطنين الفلسطينيين" ويحزن على جميع القتلى المدنيين، ودافع عن رد الحكومة على الأزمة المتصاعدة في غزة.

وفي جلسة المساءلة في البرلمان الأسترالي أمس ، قال ألبانيزي إنه أبلغ القادة الإسرائيليين والفلسطينيين أن كل الحياة على كلا الجانبين مهمة، بما في ذلك “كل رضيع، وكل طفل، وكل مدني بريء”، مثيرا مخاوف بشأن القانون الدولي وكذلك التماسك الاجتماعي في أستراليا.
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استمرت المسيرات والمظاهرات المؤيدة لإسرائيل والمؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء البلاد خلال الأسابيع الخمسة الماضية، بما في ذلك في الحديقة الأمامية لمبنى البرلمان في كانبيرا، مما اجتذب تواجدًا كبيرًا للشرطة واشتباكات في بعض الأحيان بين المتظاهرين.

وقد وجد استطلاع للرأي أجرته شركة Resolve ونشر في تسع صحف أن 36% من المشاركين يشعرون أن أستراليا أقل أمانًا الآن، بينما لم يشعر 32 في المائة بذلك، وأجاب 32 بالمائة بأنهم غير متأكدين.
PENNY WONG PRESSER
Australian Foreign Minister Penny Wong speaks to the media during a press conference at Taronga Zoo in Sydney, Tuesday, July 4, 2023. Indonesian President Joko Widodo is in Sydney for a two-day visit. (AAP Image/Dan Himbrechts) NO ARCHIVING Source: AAP / DAN HIMBRECHTS/AAPIMAGE
وأثارت التوترات جدلا ساخنا في البرلمان، حيث تواجه وزيرة الخارجية بيني وونغ استجوابا في مجلس الشيوخ من حزب الخضر والائتلاف بسبب تصريحات أدلت بها يوم الأحد مفادها "أننا جميعا نريد اتخاذ الخطوات التالية نحو وقف إطلاق النار، ولكن لا يمكن أن يكون أحادي الجانب".

وحث رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي السياسيين على عدم تأجيج نيران التوتر في أستراليا داعيا القيادات لتحمل المسؤولية.

حول هذه المواضيع استمعوا الى لقاء مع الصحفي والناشط السوري الأسترالي، معاذ سالم في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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