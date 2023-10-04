"الوضع صعب على الأرض": هل تمد أستراليا يد المساعدة إلى اللاجئين من ناغورنو كراباخ؟

Armenia Azerbaijan Nagorno-Karabakh Exodus Photo Gallery

Ethnic Armenians fleeing Nagorno-Karabakh walk on a road to Kornidzor, in Armenia's Syunik region, Tuesday, Sept. 26, 2023. (AP Photo/Vasily Krestyaninov) Source: AP / Vasily Krestyaninov/AP

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في معرض تغطيتنا لحركة النزوح لأكثر من 100 ألف أرمني من إقليم ناغورنو كاراباخ إلى أرمينيا بعد سيطرة القوات الأذربيجانية على المنطقة التابعة لها وفق الاعتراف الدولي - كانت في قبضة المقاتلين الأرمن - تحدثنا مع المدير التنفيذي، مايكل كولوكوسيان، الذي زار متطوعي جمعية الإغاثة الأرمنية، لبوا نداء اللجنة الأرمنية ويواصلون على الأرض تقديم المساعدة العاجلة للنازحين في بلد يعاني من محدودية الموارد. وقام سبعة أعضاء برلمانيين أستراليين بزيارة إلى مدينة غوريس الحدودية، التي تستضيف آلاف اللاجئين الأرمن الفارين من ناغورنو كاراباخ لتفقد الأوضاع على الأرض بالتعاون مع جمعيات إنسانية أسترالية. وفي ظل صعوبات تعترض استقبالهم وبانتظار وصول بعثة تابعة للأمم المتحدة لتقييم الحاجات الإنسانية إلى المنطقة في نهاية هذا الأسبوع، أعلن معارضو الحكومة الأرمينية نيتهم التظاهر من جديد اذ يتهمون الرئيس نيكول باشينيان "بالوقوف متفرجاً" أمام هجوم القوات الأذربيجانية. المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.

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