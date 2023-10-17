محلل سياسي من غزة يتوقع تصعيدا كبيرا في المنطقة ويتخوف من كارثة إنسانية ستحل في القطاع

تشير المعطيات الى ان اسرائيل تجهز لاجتياح بري للقطاع، و في حديث مع اذاعة بي بي سي ، قال رئيس الحكومة الاسرائيلية الاسبق ايهود باراك إن اسرائيل بحاجة ليومين لدخول المناطق التي دمرتها، ثم لأربعة ايام لدخول المناطق التي فيها كثافة بنيان وربما لثلاثة او اربعة اسابيع لانهاء العملية وكسر حركة حماس.





وقال باراك أيضا إنه "من الممكن بعد ذلك الاستعانة بقوات عربية او غير ذلك للاشراف على القطاع ريثما تتسلم السلطة الفلسطينية مهام الامن في القطاع".





وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن رفض التوطين او التهجي، معتبرا أن "سيادة مصر ليست مستباحة وامنها القومي اولوية".





يأتي هذا بينما قامت الولايات المتحدة بإرسال أكبر حاملة للطائرات إلى شرق المتوسط وهي حاملة الطائرات "جيرالد فورد" تدعمها حاملة أخرى.





وتتكثف الاجتماعات الدولية أيضا حيث يزور الرئيس الأمريكي إسرائيل هذا الأسبوع، وعلى الجهة الأخرى يعقد الرئيسان الروسي والصيني اجتماعا آخر.





حول كل هذه التطورات تحدثنا مع المحلل السياسي الدكتور حسام دجني من غزة.



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