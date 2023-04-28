كيف تفاعلت الجالية العربية مع تغييرات نظام الهجرة الأسترالي؟

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تغييرات جذرية على نظام الهجرة في أستراليا Source: Pixabay

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وجدت مراجعة لنظام الهجرة الأسترالي أنه "معطل ويخلق بيئة ملائمة للاستغلال" ما استدعى تصريحات من وزيرة الشؤون الداخلية عن التغييرات الحكومية المرتقبة لتصويب أوضاع المهاجرين من ذوي التأشيرات المؤقتة.

النقاط الرئيسية
  • • وجدت المراجعة، التي قادها رئيس هيئة الخدمة العامة السابق مارتن باركنسون، أن نظام الهجرة في أستراليا معقد للغاية
  • • لم تقدم المراجعة توصيات صعبة، بل تقترح بدلاً من ذلك 32 «اتجاهًا إصلاحيًا محتملاً» لتستكشفها الحكومة
  • • سيتم منح جميع العمال المؤقتين المهرة الفرصة للتقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة
قالت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل ان نظام الهجرة بحاجة إلى أهداف أكثر وضوحاً في معرض تعليقها على مراجعة شاملة للنظام. ووصفت أونيل النظام الحالي بأنه "كابوس بيروقراطي".

وتابعت قائلة: "نظام الهجرة لدينا بطيء ومعقد بشكل جنوني. وهذا له عواقب حقيقية على جودة برنامج الهجرة لدينا. لدينا المئات من فئات التأشيرات والفئات الفرعية. معقد للغاية لدرجة أنني إذا رسمت لك رسمًا بيانياً، فسيبدو مثل وعاء معكرونة متشابك."

وسلمت لجنة المراجعة 38 توصية لإصلاح السياسات إلى الحكومة. وقاد الموظف الحكومي البارز السابق مارتن باركنسون هذه المراجعة واعتبر أن الإصلاح يتطلب التزاماً طويل الأمد من الحكومات المتعاقبة.

واستطرد قائلاً: "سيتطلب هذا التزاماً لعدة سنوات من الحكومة. النظام كبير جدًا، مترامي الأطراف ومعقد. يحتاج إلى إصلاح في السياسات وإصلاحات تشريعية ورغبة في التنفيذ."

رداً على المراجعة، أكدت الوزيرة أونيل إدخال تغييرين بشكل سريع بالإضافة إلى تغييرات أخرى من المحتمل أن تدخل حيز التنفيذ قريباً.
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O apoio financeiro beneficia empresas que contam com estagiários ou aprendizes no seu quadro de funcionários. Source: Getty / Getty Images
سيؤدي أحد أكبر التغييرات إلى زيادة الحد الأدنى من الأموال التي يحتاجها أصحاب العمل لكفالة مهاجر اعتبارًا من الأول من تموز يوليو.

تجدر الإشارة إلى أن ما يعرف بـ "عتبة الدخل" كانت مجمدة عند 53 ألف دولار سنوياً منذ عقد من الزمن ولكن وفق التغيير الجديد يتم زيادته منذ أن تم تجميده عند 53000 دولار قبل عقد من الزمن الآن سوف يقفز إلى 70000 دولار.

وتحذر أونيل من استبعاد العمال المهرة الأصغر سنًا إذا كانت عتبة الدخل أعلى.

وأعلنت الوزيرة أونيل أيضًا أنه سيتم منح جميع العمال المؤقتين المهرة الفرصة للتقدم للحصول على الإقامة الدائمة بحلول نهاية هذا العام

تجدر الإشارة إلى أن الهجرة المؤقتة تضاعفت منذ عام 2007 ، مع وجود 2.1 مليون مهاجر مؤقت في أستراليا حاليًا. ووجدت المراجعة أيضًا أن نظام النقاط المستخدم لتحديد من هو المؤهل للترحيل لا يختار دائمًا أفضل المرشحين.

شارك مستمعو Good Morning Australia في الحوار حول التغييرات الأخيرة ومنهم جون - صاحب مصلحة تجارية - والذي يرى أن نظام كفالة المهاجرين من الخارج لا يخدم بالضرورة صاحب العمل: "قد تقوم باستقدام مهاجر وكفالة تأشيرته ودفع الرسوم لتفاجىء بعد ذلك لانه ترك العمل واستفاد منه صاحب عمل آخر دون تحمل كلفة كفالته."

وعلق مستمع آخر اسمه علي من واقع تجربته الشخصية قائلاً: "لدي خبرة اكثر من ٢٥ عاماً في صيانة السيارات مع ذلك لم اتمكن من العمل في هذا المجال بسبب تعقيد الاجراءات والتي كانت ستتطلب مني الدراسة من جديد. اضطررت لتغيير مجال عملي الى قيادة الشاحنات."

استمعوا إلى مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.
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