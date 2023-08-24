"في غضون أيام": ما التأشيرات التي بوشر بتسريع معالجتها؟

قد أنهت وزارة الشؤون الداخلية ما يقرب من 8.3 مليون تأشيرة في السنة المالية 2022-23، وهو ما يزيد بنسبة 190 بالمائة عما كانت عليه في السنة المالية 2021-2022 بعد أن تم تعيين ما يقرب من 600 موظف جديد بين 1 تموز/ يوليو 2022 و30 حزيران/يونيو 2023 لمعالجة التأشيرات المؤقتة والهجرة.





Source: SBS / SBS Hindi ما مدى فعالية وزارة الشؤون الداخلية في تبسيط عملية التقدم على تأشيرة وحلحلة تراكم الطلبات المكدسة لسنوات؟ هل هناك خطة عملية لتسهيل المعالجة السريعة والفعالة لباقي الفئات ايضًا؟ وما سبل التواصل مع دائرة الهجرة لمتابعة مسار التأشيرة؟





الإجابة في هذه حلقة من بودكاست "طريق الهجرة"، مع وكيلة الهجرة يسرى الحداد، في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.



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