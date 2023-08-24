"في غضون أيام": ما التأشيرات التي بوشر بتسريع معالجتها؟

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Australian government announces faster processing times in several visa categories Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE

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أعلنت وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية مؤخرًا عن تخفيض كبير في متوسط أوقات معالجة مختلف فئات التأشيرات، بما في ذلك معالجة تأشيرات الطلاب الدوليين والعاملين المهرة في قطاعي الصحة والتعليم اذ تتم الآن معالجة الفئات بما في ذلك تأشيرة الطالب من الفئة الفرعية 500 وتأشيرة نقص المهارات المؤقتة من الفئة الفرعية 482 في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

قد أنهت وزارة الشؤون الداخلية ما يقرب من 8.3 مليون تأشيرة في السنة المالية 2022-23، وهو ما يزيد بنسبة 190 بالمائة عما كانت عليه في السنة المالية 2021-2022 بعد أن تم تعيين ما يقرب من 600 موظف جديد بين 1 تموز/ يوليو 2022 و30 حزيران/يونيو 2023 لمعالجة التأشيرات المؤقتة والهجرة.

Visa sub class 189
Source: SBS / SBS Hindi
ما مدى فعالية وزارة الشؤون الداخلية في تبسيط عملية التقدم على تأشيرة وحلحلة تراكم الطلبات المكدسة لسنوات؟ هل هناك خطة عملية لتسهيل المعالجة السريعة والفعالة لباقي الفئات ايضًا؟ وما سبل التواصل مع دائرة الهجرة لمتابعة مسار التأشيرة؟ 

الإجابة في هذه حلقة من بودكاست "طريق الهجرة"، مع وكيلة الهجرة يسرى الحداد، في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.

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