"أفضل الكفاءات موجودة هناك": لماذا لا تتيح أستراليا تأشيرة عطلة العمل لمواطني دول عربية؟

النقاط الرئيسية التأشيرة الفرعية الأخرى 462 فهناك مجموعة دول تصل إلى 40 دولة يسمح لمواطنيها بالاستفادة من التأشيرة ولكنها لا تتضمن أي دول عربية.

تأسس برنامج تأشيرة Work Holiday Maker (WHM) في عام 1975 للسماح للشباب بقضاء إجازة طويلة ودعم أنفسهم من خلال العمل في وظائف مؤقتة.

قالت مارجي أوزموند ، الرئيسة التنفيذية للمنتدى أن أحد الحلول للمساعدة في معالجة النقص في المهارات في السياحة هو زيادة الحد الأدنى لسن هذه التأشيرة إلى 50 عاماً.

تأسس برنامج تأشيرة Work Holiday Maker (WHM) في عام 1975 للسماح للشباب بقضاء إجازة طويلة ودعم أنفسهم من خلال العمل في وظائف مؤقتة. البرنامج أيضاً يوفر للأستراليين فرصة قضاء عطلة والعمل في البلدان الشريكة في البرنامج.





ولكن في الوقت الذي تتنافس فيه القطاعات وعلى رأسها قطاع السياحة والضيافة لاستقطاب مزيد من العاملين بسبب النقص الحاد في العمالة، بادر منتدى السياحة والنقل الأسترالي إلى قيادة حملة لتوسيع نطاق تأشيرة عطلة العمل من خلال رفع الحد الأعلى للعمر.





وقالت مارجي أوزموند ، الرئيسة التنفيذية للمنتدى لأس بي أس: "أحد الحلول للمساعدة في معالجة النقص في المهارات في السياحة هو زيادة الحد الأدنى لسن هذه التأشيرة إلى 50 عاماً."



أتمنى أن يكون برنامج الهجرة أكثر عدلا ومتاحاً لدول شرق أوسطية. من الضروري استقطاب هذه الكفاءات المبدعة.

وترى أوزموند أن هكذا تغيير سيؤدي هذا إلى فتح سوق جديد بالكامل من العمال من الخارج مع مجموعة واسعة من المهارات والخبرات التي يمكن أن تفيد القطاع.





ويقول وكيل الهجرة د. طلعت أبو زيد اننا بحاجة بالفعل إلى فئات عمرية متنوعة لسد النقص: "سن التقاعد سيتم رفعه إلى 70 عاماً وبالتالي من هو في سن الخمسين مثلاً لا يزال قادراً على الإنتاج. نتمنى من الحكومة النظر بهذا المقترح."



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Source: Supplied كلفة التأشيرة حسب موقع دائرة الهجرة 510 دولارات ولكن أبو زيد يقول أن المبلغ قد يتجاوز ذلك. وعن الدول المسموح لمواطنيها بالاستفادة من هذه التأشيرة فئة 417، فهي تتضمن فنلندا واستونيا واسبانيا وهونغ كونغ وإيطاليا واليابان والنرويج والسويد وغيرها.



لا يمكن لحامل جواز سفر دبلوماسي التقدم بطلب لهذه التأشيرة

أما التأشيرة الفرعية الأخرى 462 فهناك مجموعة دول تصل إلى 40 دولة يسمح لمواطنيها بالاستفادة من التأشيرة ولكنها لا تتضمن أي دول عربية.





ويأسف أبو زيد لهذا الواقع كون الدول العربية تضم بين أبنائها الكثير من أصحاب الكفاءات: "لو قمنا بإحصاء عن العلماء والمبدعين من العرب حول العالم في مجالات عدة كثر يتحدرون من دول عربية ولكن أستراليا لم تقم بإتاحتها حتى الآن لمواطني دول عربية. حتى دول الخليج ليست مدرجة ضمن القائمة."





وأوضح د. أبو زيد أن التأشيرة الفرعية 462 تتضمن مجموعة من الشروط من بينها إتمام المتقدم لها لعامين دراسيين في الجامعة ودرجة معينة من إتقان اللغة الإنجليزية.





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