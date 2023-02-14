"نحيا ونُحيي ذكراهم" لوحة شُكر وعرفان وتقدير للكادر الطبي

Key Points يُقيم المنتدى الثقافي الاسترالي العربي ورشة رسم بعنوان "كي لا ننسى"

هدف الورشة رسم جدارية تعبّر عن الشكر والتقدير والامتنان للطاقم الطبي

العمل غير مقتصر على أشخاص لهم خبرة بفن الرسم

يشارك في هذه الورشة ويشرف عليها الفنان التشكيلي حيدر عباس عبادي وتحت إدارة الدكتورة أميرة عيسى رئيسة المنتدى الثقافي الاسترالي العربي. وتقام الورشة كل يوم سبت بدءاً من السبت المقبل 18 شباط/فبراير وتستمر لمدة شهر.



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وتسعى الورشة عبر رسم الجدارية للتعبير عن الشكر والتقدير والامتنان للطاقم الطبي، من طبيبات واطباء، ممرضات وممرضين وكل من له علاقة بالخدمة الصحيّة ممن ضحوا بارواحهم لكي ينقذوا ارواح الآخرين في فترة جائحة كوفيد-19.



وقال المشرف والمشارك في هذه الدورة الفنان التشكيلي حيدر عبادي، لبرنامج أستراليا اليوم، "فكرة العمل هو أننا في حال ذهبنا لزيارة القبور نأخذ معنا باقة ورد للذين رحلوا. هذه باقة الورد ستذبل ربما بعد أسبوع. لذا أحببت ان يبقى الورد طوال الوقت فقررت ان اقدم مشروع رسم جدارية بمشاركة عدد كبير من الأشخاص للكادر الصحي حتى تبقى ذكراهم خالدة".



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وأضاف، "نرسم للكادر الطبي جدارية عليها ورود وهي أجمل تعبير للذين ضحوا بحياتهم من أجلنا. قامت البلديات بتمويل هذه المشاريع الصغيرة بقيمة خمسة آلاف دولار لتغطية التكاليف الخاصة بالرسوم والأدوات والألوان".





وتابع الفنان التشكيلي حيدر عبادي "العمل غير مقتصر على أشخاص لهم خبرة بفن الرسم. نحن دعمنا كل شخص يحب المشاركة تحت اشرافي. لدي خبرة تمتد الى ثلاثين سنة".





المزيد عن الجدارية واللقاء مع الفنان التشكيلي حيدر العبادي في التدوين الصوتي اعلاه.





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