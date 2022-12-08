"رجل المباراة": لقاء حصري مع الحارس المغربي ياسين بونو بعد الفوز التاريخي لأسود الأطلس في كأس العالم

النقاط الرئيسية المغرب يتأهل لربع نهائي كأس العالم كأول منتخب عربي في التاريخ

الحارس المغربي يهدي بلاده التأهل بعد أن نجح في التصدي لركلتي جزاء ضد إسبانيا

بونو يحصد جائزة "رجل المباراة" ويصبح أسطورة مغربية كروية جديدة

لا زالت أجواء المونديال مستمرة في قطر بعد اكتمال ترشح ثماني منتخبات إلى دور ربع النهائي ومن بينها للمرة الأولى منتخب عربي وهو المغرب.





التقت المغرب مع إسبانيا في لقاء ناري كانت كل التوقعات فيه تصب لمصلحة الماتادور الإسباني.



استطاعت المغرب إرهاق لاعبي إسبانيا والوصول إلى ضربات الجزاء الترجيحية بعد مباراة ماراثونية بين الجانبين.





تمكن الحارس المغربي ياسين بونو من كتابة اسمه بحروف من نور في تاريخ نهائيات كأس العالم بعد أن نجح في التصدي لركلتي ترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.



epa10352437 Players of Morocco cheer their goalkeeper Yassine Bounou for his penalty kick saves after the FIFA World Cup 2022 round of 16 soccer match between Morocco and Spain at Education City Stadium in Doha, Qatar, 06 December 2022. EPA/Mohamed Messara Source: EPA / Mohamed Messara/EPA ولد بونو في عام 1991 في كندا لأبويين مغربيين ويلعب حاليا في نادي إشبيلية الإسباني وحصل على جائزة أفضل حارس مرمى في الدوري للموسم الماضي.





واختير بونو في التشكيلة الرئيسة للمنتخب المغربي في مونديال قطر، حيث استطاع الحفاظ على شباكه نظيفة في مباراة كرواتيا.





وكان ضمن التشكيلة الأساسية للمباراة ضد بلجيكا (2-صفر) وخاض فترة الإحماء ووقف مع زملائه خلال عزف النشيد الوطني، لكنه شعر بالدوار عقبها، فقرر المدرب عدم المجازفة بمشاركته، والدفع بحارس مرمى الوحدة السعودي، منير القجوي المحمدي، مكانه.



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وعاد ياسين بونو لحراسة عرين أسود الأطلس في مباراة كندا التي انتهت بفوز المغرب 2-1، ليحسم المغرب صدارة مجموعته، ومواجهة إسبانيا.





تمكنت أس بي أس عربي 24 من الحصول على تصريحات حصرية من أرض المباراة بعدما تُوج بونو لقب "رجل المباراة" وسط دموعه بفرحة التأهل.





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