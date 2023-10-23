مناصرو تكريس صوت للسكان الأصليين يخرجون عن صمتهم بعد أسبوع من الاعتكاف: فماذا قالوا؟

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خرج قادة حملة "نعم" للسكان الأصليين عن صمتهم بشأن استفتاء 14 أكتوبر، واصفين النتيجة بأنها "مخزية".

تحدث نشطاء حملة "نعم" من السكان الأصليين علناً ضد ما وصفوه بنتيجة استفتاء 14 أكتوبر/تشرين الأول "المخزية"، والتي شهدت تصويت 60.69 في المائة بـ "لا" على الأسئلة المتعلقة بتكريس صوت السكان الأصليين في البرلمان في الدستور.

واتهم هؤلاء النشطاء في رسالة مفتوحة المعارضة ووسائل الإعلام بالتأثير في نتيجة الاستفتاء التي وصفوها "بالمخزية"، وانتقدوا المعلومات المضللة، والدعم غير الكافي من المعارضة الفيدرالية، وتعامل وسائل الإعلام مع الحملة.

لم تحمل الرسالة المفتوحة أية تواقيع لكنها نشرت بعد أسبوع من الصمت، وقال كاتبوها إنهم "أرادوا الرد على غالبية الأستراليين الذين صوتوا ضد اقتراح إدراج صوت السكان الأصليين في البرلمان ضمن الدستور".

استمعوا إلى التقرير الصوتي في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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