لن تستطيعوا مشاركة اشتراك نتفليكس بعد الآن. تعرفوا على القواعد الجديدة التي ستفرضها الشركة

ستقوم نتفليكس باتخاذ إجراءات صارمة بشأن مشاركة الاشتراك في أستراليا باستخدام تقنية جديدة لإيقاف مشاركة كلمات المرور مما قد يشكل مشكلة لآلاف العائلات التي تتشارك في تفاصيل تسجيل الدخول وتكلفة الاشتراك.





سيتم تنبيه المشتركين يوم الأربعاء أنه سيتم استخدام عنوان IP الخاص بهم قريبًا لتحديد ما إذا كان جميع مستخدمي الحساب يعيشون في نفس المنزل.





تحدث فارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.





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