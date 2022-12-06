أس بي أس عربي۲٤

حزن على وفاة الصحفي الشاب محمد أبو الغيط بعد صراعه مع مرض السرطان

أس بي أس عربي۲٤

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محمد أبو الغيط مع أسرته Credit: Social media

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نشر في: 6/12/2022 11:31am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 6/12/2022 11:31am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS
تلقّى المصريون والإعلاميون في العالم العربي نبأ وفاة الصحفي المصري محمد أبو الغيط عن عمر 34 عاما بعد صراع مع مرض السرطان بالكثير من الحزن والأسى.

وشارك عدد كبير منهم تجاربهم مع الصحفي الراحل على وسائل التواصل الإجتماعي معبّرين عن سعادتهم بمعرفته وحزنهم على وفاته.

وقد شارك الصحفي الراحل مع متابعيه على وسائل التواصل الإجتماعي على مدار عام رحلته مع المرض معبرا عن امتنانه لزوجته وعائلته ومتحدثا عن معاناته مع المرض.

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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