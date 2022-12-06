حزن على وفاة الصحفي الشاب محمد أبو الغيط بعد صراعه مع مرض السرطان

تلقّى المصريون والإعلاميون في العالم العربي نبأ وفاة الصحفي المصري محمد أبو الغيط عن عمر 34 عاما بعد صراع مع مرض السرطان بالكثير من الحزن والأسى.





وشارك عدد كبير منهم تجاربهم مع الصحفي الراحل على وسائل التواصل الإجتماعي معبّرين عن سعادتهم بمعرفته وحزنهم على وفاته.





وقد شارك الصحفي الراحل مع متابعيه على وسائل التواصل الإجتماعي على مدار عام رحلته مع المرض معبرا عن امتنانه لزوجته وعائلته ومتحدثا عن معاناته مع المرض.





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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