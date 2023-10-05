مفاجأة غير سارة واجهها شاب صعد على المسرح أثناء حفل كاظم الساهر ليتقدم لخطيبته (الفيديو بالداخل)

أراد شاب مفاجأة حبيبته بإعلان الخطوبة على المسرح أثناء حفل الفنان كاظم الساهر في ألمانيا، لكنه بعد صعوده على خشبة المسرح فوجيء بأن خاتم الخطوبة ليس في جيبه.





وقد انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الشاب بعد إدراكه ضياع خاتم الخطوبة. وقد علَّق كاظم الساحر على الموقف المحرج ممازحاً الجمهور: «مسكين جاء ليخطب فضيّع الخاتم».





واكتفى بعدها العروسان بالعناق والتقاط صورة سيلفي مع الفنان العراقي.



تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة.





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