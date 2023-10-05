مفاجأة غير سارة واجهها شاب صعد على المسرح أثناء حفل كاظم الساهر ليتقدم لخطيبته (الفيديو بالداخل)

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Singer Kazem al-Saher of Iraq performs during the 52nd session of the International Carthage Festival on July 29, 2016 at the Romain Theatre of Carthage near Tunis. Source: AFP / FETHI BELAID/AFP via Getty Images

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

أراد شاب مفاجأة حبيبته بإعلان الخطوبة على المسرح أثناء حفل الفنان كاظم الساهر في ألمانيا، لكنه بعد صعوده على خشبة المسرح فوجيء بأن خاتم الخطوبة ليس في جيبه.

وقد انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الشاب بعد إدراكه ضياع خاتم الخطوبة. وقد علَّق كاظم الساحر على الموقف المحرج ممازحاً الجمهور: «مسكين جاء ليخطب فضيّع الخاتم».

واكتفى بعدها العروسان بالعناق والتقاط صورة سيلفي مع الفنان العراقي.
تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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