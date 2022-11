ԻՆՉՊԷ՞Ս ԴԻՏԵԼ ՖԻՖԱ 2022 ԱՇԽԱՐՀԻ ԱԽՈՅԱՆՈՒԹԵԱՆ ԽԱՂԵՐԸ ՈՒՂՂԱԿԻ և ՁՐԻ SBS-էն

Ստեղծեցէք ձեր SBS On Demand հաշիւը դիտելու ՖԻՖԱ 2022 Աշխարհի Ախոյանութեան 64 խաղերը ուղիւղ և ձրի որեւէ ժամանակ ձեր նախընտրած սարքին վրայ:





ՖԻՖԱ 2022 Աշխարհի Ախոյանութեան խաղերը կը սկսին Նոյեմբեր 21, 2022ին և ձրի պիտի հեռարձակուին բացառապէս SBS ալիքներուն վրայ:





Քաթարէն բոլոր 64 խաղերը պիտի ցուցադրուին ուղիղ և ձրի, մինչ ութը խաղեր ուղիղ պիտի ցուցադրուին SBS VICELAND ալիքով:



Երբ՞ կը սկսի 2022 ՖԻՖԱ Աշխարհի Ախոյանութիւնը

ՖԻՖԱ 2022 Աշխարհի Ախոյանութեան խաղերը կը սկսին Նոյեմբեր 21ին և Աւստրալիոյ մէջ բացառապէս պիտի հեռարձակուին ձրի միայն SBS-ի միջոցով:



ՖԻՖԱ 2022 Աշխարհի Ախոյանութեան թուականները և Ժամանակները

Բացման արարողութեան պիտի հետեւի առաջին մրցախաղը Քաթարի և խումբի անոնց հակառակորդ Էքուադորի միջեւ: Խումբերու մրցաշարքերը պիտի շարունակուին մինչեւ վերջին մրցախաղը Սերպիայի և Զուիցերիայի միջեւ Դեկտեմբեր 3-ին (Աւստրալիական Արեւելեան Ցերեկային Լոյսի Ժամանակ (AEDT):





Group Stage: Նոյեմբեր 21 – Դեկտեմբեր 3

Round of 16: Դեկտեմբեր 4 - 7

Քառորդ Աւարտական: Դեկտեմբեր 10 - 11

Կիսաւարտական: Դեկտեմբեր 14 - 15

3րդ ընդդէմ 4րդ լրացուցիչ: Դեկտեմբեր 18

Աշխարհի Բաժակի Աւարտական: Դեկտեմբեր 19

Դիտէ 2022 ՖԻՖԱ Աշխարհի Ախոյանութիւնը Հեռատեսիլով

ՖԻՖԱ 2022 Աշխարհի Ախոյանութիւնը տեղի պիտի ունենայ Քաթարի մէջ Source: Getty / Getty Images SBS և SBS VICELAND միակ ձրի հեռարձակողները պիտի ըլլան բոլոր 64 մրցախաղերուն, ընդհանուրը 500 ժամ ՖԻՖԱ Աշխարհի Ախոյանութեան Խաղեր պիտի հեռարձակուին երկու ալիքներուն վրայ մրցաշարքի ժամանակաշրջանին:





Բացի 64 մրցախաղերու ուղիղ հեռարձակումներէն, որոնցմէ ութը պիտի ցուցադրուին SBS VICELAND ալիքով – պիտի ցուցադրենք նաեւ World Cup Daily & FIFA TV Preview հաղորդումները ինչպէս նաեւ Աշխարհի Ախոյանութեան դասական մրցախաղեր և Քաթար 2022 խաղերու կրկնութիւնները:





Բազմաթիւ մրցախաղեր աւստրալիացի երկրպագուներուն համար յարմար ժամանակի պիտի հեռարձակուին, եօթը խաղեր պիտի սկսին երեկոյեան ժամը 9-ին (AEDT) և 20 խաղեր պիտի սկսին առտուայ ժամը 6-ին (AEDT):



World Cup Daily Show և FIFA TV Preview Show

World Cup Daily ծրագիրով աւստրալիացիներ մրցաշարքի իւրաքանչիւր օրը կրնան ամէն ինչ դիտել ՖԻՖԱ Աշխարհի ախոյանութեան վերաբերեալ:





Իւրաքանչիւր դրուագ պիտի ներառնէ վերջին տեղեկութիւնները, նախադիտումներ, մասնագէտներու մեկնաբանութիւններ, բացառիկ հարցազրոյցներ, և հանրածանօթ հիւրեր, ինչպէս նաեւ վերջին լուրերը, տեսակէտներ և հակազդեցութիւններ Քաթարէն, Աւստրալիայէն և աշխարհի տարբեր մասերէն:





World Cup Daily հաղորդումը պիտի հեռարձակուի SBS հեռատեսիլով իւրաքանչիւր կէսօրէ ետք 5:30-ին (AEDT) ապա պիտի հեռարձակուի FIFA TV Preview Show հաղորդումը:



ՖԻՖԱ Աշխարհի Ախոյանութեան դասական մրցախաղեր

SBS On Demand պիտի ցուցադրէ նաեւ 1986-էն 2018 թուականներու 25 դասական ՖԻՖԱ Աշխարհի Ախոյանութեան մրցախաղեր , հնարաւորութիւն տալով ունկնդիրներուն որ վերյիշեն ոտնագնդակի ամենանշանաւոր խաղերը:





Աշխարհի Ախոյանութեան ժամանակաշրջանին, դասական մրցախաղերու մեծ մասը պիտի հեռարձակուին SBS և SBS VICELAND հեռատեսիլի ալիքներով:



Դիտեցէք 2022 ՖԻՖԱ Աշխարհի Ախոյանութիւնը SBS On Demand կայքէն

Դիտեցէք ՖԻՖԱ Աշխարհի Ախոյանութեան իւրաքանչիւր մրցախաղ ՈՒՂԻՂ և ՁՐԻ SBS և SBS On Demand կայքէն:





Ինչպէս՞ ստեղծել SBS On Demand հաշիւ մը

SBS On Demand հաշիւ մը ստեղծելը ձրի է





Պարզապէս.



Բացէք On Demand appը / կայքը Ընտրեցէք Log in / Sign Up Ընտրեցէք Create A New Account Ձեր տուեալները լրացուցէք, ներառեալ. անուն email հասցէ, սեռը և ծննդեան տարեթիւը Ընտրեցէք Create Account - ապա պիտի ստանաք email մը հաստատելու համար ձեր նոր SBS հաշիւը Հետազօտեցէք մեր բազմատեսակ պարունակութիւնը և անմիջապէս դիտեցէք

SBS On Demand կայքին վրայ Աշխարհի Ախոյանութեան նուիրուած բաժինը, հանդիսատեսներուն պիտի տրամադրէ Քաթարէն խաղերուն SBS-ի ամբողջական ներկայացումները անգլերէնով և արաբերէնով որ պիտի ներառնէ ուղղակի մրցախաղեր, ամբողջական կրկնութիւններ, 25 վայրկեան ամփոփ մրցախաղեր, 10 վայրկեան ընդլայնուած ուշագրաւ կէտերու շուրջ հաղորդում և բոլոր 64 մրցախաղերու ամփոփ երեք վայրկեան ուշագրաւ իրադարձութիւնները:





Աւելին, SBS Sport նոր կայքը, ուշագրաւ վերջին իրադարձութիւններու, հարցազրոյցներու, լուրերու, պատմութիւններու, կարծիքներու և Քաթար 2022-ի գլխաւոր իրադարձութիւններու ձեր հիմնական կեդրոնատեղին պիտի ըլլայ:



Ամբողջական կրկնութիւններ

Քաթարէն ոչ մէկ իրադարձութիւն պիտի չփախցնէք ամբողջական խաղերու կրկնութիւններով անգլերէնով և արաբերէնով:



25 վայրկեան ամփոփ մրցախաղեր

Նկատի առնելով դիտողներուն ժամանակի սղութիւնը, ամփոփ 25 վայրկեան գլխաւոր իրադարձութիւններու հաղորդումներ պիտի տրամադրուին ախոյանութեան իւրաքանչիւր խաղի համար:



10 վայրկեան գլխաւոր իրադարձութիւններ

Ախոյանութեան իւրաքանչիւր մրցաշարքին համար, 10 վայրկեան ընդլայնուած գլխաւոր իրադարձութիւններու հաղորդումներ պիտի տրամադրուին SBS On Demand կայքէն:



Երեք վայրկեան գլխաւոր իրադարձութիւններ

Ամփոփ, կարեւոր իրադարձութիւններու ծրագիրներ պիտի տրամադրուին իւրաքանչիւր մրցախաղերու համար 2022 Քաթարէն, հանդիսատեսներ պիտի կարենան դիտել երեք վայրկեան տեսագրութիւններ մրցախաղերու կարեւոր իրադարձութիւններէն SBS Sport և SBS On Demand կայքերէն:



Social Media

Ինչպէս՞ դիտել ամբողջական 2022 ՖԻՖԱ Աշխարհի Ախոյանութիւնը Ուղղակի – Ամբողջական SBS ժամանակացոյցը

Monday, November 21

Opening Ceremony + Group A - Qatar v Ecuador





2:00am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Qatar v Ecuador (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





2022 FIFA World Cup tournament preview





10:30pm - 11:30pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







Group B - England v Iran





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand England v Iran (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Tuesday, November 22

Group A - Senegal v Netherlands





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Senegal v Netherlands (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group B - USA v Wales





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand USA v Wales (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group C - Argentina v Saudi Arabia





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Argentina v Saudi Arabia (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group D - Denmark v Tunisia





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Denmark v Tunisia (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Wednesday, November 23

Group C - Mexico v Poland





2:30am - 5am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Mexico v Poland (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group D - France v Australia





5:00am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand France v Australia (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:30pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group F - Morocco v Croatia





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Morocco v Croatia (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group E - Germany v Japan





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Germany v Japan (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Thursday, November 24

Group E - Spain v Costa Rica





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Spain v Costa Rica (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group F - Belgium v Canada





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Belgium v Canada (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group G - Switzerland v Cameroon





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Switzerland v Cameroon (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group H - Uruguay v Korea Republic





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Uruguay v Korea Republic (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Friday, November 25

Group H - Portugal v Ghana





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Portugal v Ghana (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group G - Brazil v Serbia





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Brazil v Serbia (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group B - Wales v Iran





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Wales v Iran (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group A - Qatar v Senegal





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Qatar v Senegal (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Saturday, November 26

Group A - Netherlands v Ecuador





2:30am - 5am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Netherlands v Ecuador (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group B - England v USA





5.30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand England v USA (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group D - Tunisia v Australia





7:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Tunisia v Australia (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group C - Poland v Saudi Arabia





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Poland v Saudi Arabia (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Sunday, November 27

Group D - France v Denmark





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand France v Denmark (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group C - Argentina v Mexico





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Argentina v Mexico (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group E - Japan v Costa Rica





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Japan v Costa Rica (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group F - Belgium v Morocco





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Belgium v Morocco (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Monday, November 28

Group F - Croatia v Canada





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Croatia v Canada (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group E - Spain v Germany





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Spain v Germany (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand







Group G - Cameroon v Serbia





8:30pm - 11:30pm (AEDT) - kickoff at 09.00pm





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Cameroon v Serbia (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group H - Korea Republic v Ghana





11:30pm - 2:30am (AEDT) - kickoff at 00.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Korea Republic v Ghana (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022

Tuesday, November 29

Group G - Brazil v Switzerland





2:30am - 5:30am (AEDT) - kickoff at 03.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Brazil v Switzerland (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group H - Portugal v Uruguay





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Portugal v Uruguay (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Wednesday, November 30

Group A - Netherlands v Qatar





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Netherlands v Qatar (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group A - Ecuador v Senegal





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Ecuador v Senegal (Group A) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group B - Wales v England





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Wales v England (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group B - Iran v USA





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Iran v USA (Group B) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Thursday, December 1

Group D - Australia v Denmark





1:00am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Australia v Denmark (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group D - Tunisia v France





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Tunisia v France (Group D) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group C - Poland v Argentina





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Poland v Argentina (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group C - Saudi Arabia v Mexico





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Saudi Arabia v Mexico (Group C) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Friday, December 2

Group F - Croatia v Belgium





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Croatia v Belgium (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group F - Canada v Morocco





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Canada v Morocco (Group F) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group E - Japan v Spain





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Japan v Spain (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group E - Costa Rica v Germany





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Costa Rica v Germany (Group E) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Saturday, December 3

Group H - Korea Republic v Portugal





1.30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Korea Republic v Portugal (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group H - Ghana v Uruguay





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Ghana v Uruguay (Group H) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group G - Cameroon v Brazil





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Cameroon v Brazil (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Group G - Serbia v Switzerland





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS VICELAND and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand Serbia v Switzerland (Group G) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Sunday, December 4

Round of 16 - 1A v 2B





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1A v 2B (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Round of 16 - 1C v 2D





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1C v 2D (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Monday, December 5

Round of 16 - 1D v 2C





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1D v 2C (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Round of 16 - 1B v 2A





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1B v 2A (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Tuesday, December 6

Round of 16 - 1E v 2F





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1E v 2F (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Round of 16 - 1G v 2H





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1G v 2H (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand









FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Wednesday, December 7

Round of 16 - 1F v 2E





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1F v 2E (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Round of 16 - 1H v 2G





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand 1H v 2G (Round of 16) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Thursday, December 8

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Friday, December 9

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Saturday, December 10

Quarter-Final - 1E/2F v 1G/2H





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand W53 v W54 (Quarter Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Quarter-Final - 1A/2B v 1C/2D





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand W49 v W50 (Quarter Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Sunday, December 11

Quarter-Final - 1F/2E v 1H/2G





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand W55 v W56 (Quarter Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





Quarter-Final - 1B/2A v 1D/2C





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand W51 v W52 (Quarter Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Monday, December 12

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Tuesday, December 13

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Wednesday, December 14

Semi-Final - QF2 v QF1





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand W57 v W58 (Semi-Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Thursday, December 15

Semi-Final - QF4 v QF3





5:30am - 8:30am (AEDT) - kickoff at 06.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand W59 v W60 (Semi-Finals) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Friday, December 16

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Saturday, December 17

World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand





FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Sunday, December 18

Third-Place Play-off - Semi-Final Losers





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand TBC (3rd Place) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:00pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







FIFA Preview Show





6:00pm - 6:30pm (AEDT)





On SBS and SBS On Demand





Monday, December 19

Final - Semi-Final Winners





1:30am - 4:30am (AEDT) - kickoff at 02.00am





LIVE on SBS and SBS On Demand



WATCH via SBS On Demand TBC (Final) - Live Stream - FIFA World Cup 2022





World Cup Daily





5:30pm - 6:30pm (AEDT)





LIVE on SBS and SBS On Demand







Listen with SBS Audio

Download the SBS Radio app Source: SBS

SBS Audio